怕漲價過完年就趕看房？2月預約看屋增8成、這區最瘋

樂屋網統計指出，春節過後買氣迅速回升，2月訪客數相較上月增加38%，相較去年同期增加29%，預約看屋數相較上月增加56%，相較去年同期大增81%，其中又以台北市文山區最夯，看屋數翻倍成長。

近期房價漲幅快速，不少買方擔心房價繼續飆漲到難以負擔，一過完年就開始出來看房，讓2月全台預約看屋數普遍提升；若從六都預約看屋數月成長觀察，以台北市躍升50%最多，新北市、台南市同樣位居第二名，皆增長41%。

細分區域，台北市預約看屋月成長最多的就是文山區，成長達101%。樂屋網調研中心經理洪安怡指出，近期不少大安區、信義區買方，因房價高漲而跨區到文山區看屋；尤其是新婚或剛生子的夫妻，訴求捷運站和綠地的純住宅環境，因而選定文山區。

她表示，文山區以總價2000萬元到2500萬元，2-3房含車位的電梯大樓，或總價1500萬元內，2樓和3樓的公寓最受歡迎，因當地待售物件量體不大，僧多粥少，仍是賣方市場為主。

中山區的預約看屋數相較前月成長達96%；當地房仲業者透露，中山區早期有不少投資型的買方，偏好長期置產賺取穩定收租，近年因房價高漲，更多買方傾向短線進出市場，購入中古屋後重新裝潢再出售。尤其是總價2000萬元內，能隔成小2房的住宅，去化最快。

其餘包括新北市的新店區、台南市永康區表現也很不錯，顯見傳統熱區仍有不少買方積極入市。

洪安怡表示，不動產的增值幅度，有時更勝一些避險資產。以常見的避險貴金屬—黃金舉例，2016年單價是1295元，到去年漲到1531元，漲幅達18.22%，但同時間的全國不動產平均單價2016年每坪22.34萬元，到了去年已經來到每坪27.4萬元，漲幅達22.64%。

洪安怡表示，近期俄烏戰爭開打，國際政治局勢不穩，國內亦有各項打炒房措施，蠢蠢欲動的利率，和年底的111年九合一選舉等，種種變因都可能影響接下來的房市走向，建議買方回歸自身狀況，訴求長期自住，避免高槓桿的風險投資，才能應對動盪不安的市場。