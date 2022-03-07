誠鎂結盟台耀、台新藥 攻全球呼吸治療藥CDMO商機

心誠鎂行動醫電公司今（7）日宣布，該公司與台耀化學（4746）、台新藥（6838）三公司已於2 月簽署合作備忘錄，三方看準全球呼吸治療藥物需求強勁，將串聯心誠鎂之醫用霧化器，台耀之藥物開發生產服務，以及台新藥APNT奈米技術平台組成聯盟，合作推廣CDMO業務為國際藥廠客戶提供一站式服務。

心誠鎂表示，據統計2020年全球吸入性藥物市場達250億美元，加上近兩年全球受到新冠肺炎疫情的影響，帶動肺部疾病治療藥物需求成長，使得呼吸藥物的開發需求強勁，2021年已有不少歐美知名藥廠主動洽詢評估心誠鎂之醫用霧化器。心誠鎂董事長鄭傑升表示，目前國際間專注於吸入性藥械合一的CDMO公司逐漸受到市場關注，價值也獲市場肯定，例如日前甫被Philip Morris以約15億美元收購的英國上市公司Vectura。

由於吸入性藥械合一CDMO公司不僅可提供藥廠客戶藥物遞送之醫療器材，同時亦可提供藥物與劑型開發、量產及填充包裝等服務，藉由完整的藥械合一CDMO能力來為客戶縮短開發時程，創造更高的市場價值。因此心誠鎂、台耀化學、台新藥三家公司共同打造的醫材與藥物一站式CDMO服務聯盟，將更強化聯盟業務拓展及提供藥廠客戶藥械合一解決方案，創造長期合作的多贏局面。

心誠鎂此次與台耀的結盟，除了雙方在國際CDMO業務拓展的理念一拍即合，更是台灣生技製藥與高階醫材首次在國際呼吸藥物市場的強強聯手。未來將藉由台新藥的奈米技術平台（APNT），與台耀多年在原料藥、ADC （抗體藥物複合體）、抗體、針劑的委託研究、開發、生產代工及市場拓展能力，結合心誠鎂為藥廠提供專用霧化器設計開發的經驗，共同為國際呼吸藥廠客戶提供從早期藥物開發、臨床試驗，直至產品上市與大量生產各階段全方面的服務。整合三方全球化的發展能力，此合作預期不僅可擴大CDMO接單量，深耕客戶關係，同時創造三贏局面，挹注營收成長。