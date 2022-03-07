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危老容積獎勵遞減 北市老透天交易總額大減3成

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

危老時程獎勵逐年減少，台北市老宅交易量能大減，統計台北市屋齡30年以上透天交易，2021年共409筆，成交總額171.8億元，較2020年大減31.7%，專家分析，危老容積獎勵10%在2020年5月結束，之後每年減少2%容積獎勵，降低投資人及開發方的進場意願。

危老條例自2017年5月公布實施後，台北市老宅成房市亮點，屋齡30年以上老透天的交易量也攀升，2017年台北市屋齡30年以上透天交易共372筆，成交總額高達141.1億元，2020年為交易量高峰，達514筆，成交總額251.8億元，2021年則開始下滑。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，危老重建需要100%土地及合法建物所有權人同意，但沒有基地面積限制，而透天產權通常較單純，是危老議題下的熱門物件類型。

統計近五年，2017年至2021年台北市各行政區30年以上透天交易，成交總金額最高為士林區177.6億元，第二為北投區143.1億元，另外中山區及大同區近5年的成交總金額也破百億，然而成交筆數最多的萬華區，雖然成交388筆居冠，但銷售總金額未達百億，成交總金額僅排台北市第5名。

郎美囡分析，台北市居住密度高、素地稀缺，因此土地坪數大的透天成危整合開發的目標，近幾年經過危老及都更議題發酵，具開發價值、產權單純的透天更顯珍貴，市場上供給量最多在士林區、北投區及萬華區，開發早且供給多，近年不少移轉個案因為繼承發生而積極轉手，更讓交易加溫。

其中，士林區及北投區透天若位在主要道路、面積大者，總價可在5千萬以上，加上北投士林科技園區加持，近幾年成交表現不俗，至於萬華區雖然交易筆數最多，但大多為屋況老舊、土地面積小的透天，而地段佳、具有店面效益的透天屋主通常惜售，或買賣雙方價格拉鋸，故成交總價偏低。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，透天如產權單純，具有進可攻退可守優勢，近年若符合危老條件者可單獨重建的個案，更頗獲投資人青睞，不過提醒有意願轉進這類產品的購屋人，時程獎勵逐年減少，雖然各地方政府也各有危老補助，其申請期限不同，若有長期作戰打算的投資人，個案本身最好有租金收益，此外更應充分掌握有利資訊及條件，始能創造更高的開發價值。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

萬華

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