快訊

學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨家／華信航空高層人事異動 彭榮敏接任華信總經理

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
華航（2610）子公司華信航空高層本（3）月中旬將有異動。記者蔡家蓁／攝影
華航（2610）子公司華信航空高層本（3）月中旬將有異動。記者蔡家蓁／攝影

華航（2610）子公司華信航空高層本（3）月中旬將有異動。據悉，華航已同意，現任華信（3627）總經理李榮輝將調任華航修護工廠總廠長，遺缺由現任華航轉投資的台灣航勤公司總經理彭榮敏接任。

據指出，華航之前已發布人事命令，歐洲地區處首席代表兼荷蘭分公司總經理韓梁中調回台灣，將擔任台灣航勤公司董事長兼總經理，3月16日生效。由於台灣航勤董總均由韓梁中擔任，因此，華航之前已先將彭榮敏調任回華航，現在再派任他擔任華信總經理，預期這項人事案也會於3月16日華信董事會中通過。

彭榮敏是在2016年8月以北京首席代表身分調回華航總公司擔任副總經理，主管公關部門並兼任發言人，2018年11月調任台灣航勤擔任總經理，台灣航勤主要經營台北松山機場地勤業務。

而現任華信總經理李榮輝，是大同大學機械工程碩士班畢業。1992年進入華航服務，他由基層作起，歷經修護工廠檢驗員、訓練部教師、品管部執勤組長、場站修護部經理及修護工廠協理等職。2014年升任機務品保處副總經理，並於2015年兼任台灣飛機維修總經理（執行長），2017年起擔任機務工程處副總經理。

2020年6月29日華信航空召開董事會，會中推選李榮輝出任華信航空總經理，華信原總經理曹志芬則回任華航副總經理，督導空中用品處業務。這次李榮輝重回華航修護工廠並接掌總廠長職務，頗有借重他飛機修護專長之意。

華航 華信航空 松山機場

延伸閱讀

長榮航、華航 四檔靚

航空雙雄 首季獲利看俏

外資賣超112億 賣超這檔最多

航太業爆近400名維修人力出走 華航主管對話外流網友全炸鍋

相關新聞

獨家／華信航空高層人事異動 彭榮敏接任華信總經理

華航（2610）子公司華信航空高層本（3）月中旬將有異動。據悉，華航已同意，現任華信（3627）總經理李榮輝將調任華航修...

孤單寂寞覺得冷？全台一人宅逾195萬、新北破3成

現代人晚婚，單身人口也越來越多，根據內政部不動產資訊平台統計，110年Q4全國的一人一宅的數量達195.2萬宅，占比從十...

北市行情回來了？全台預約看屋數文山、中山區成長爆表

房市熱度不減，春節過後買氣迅速回升，據樂屋網統計全台2月中古屋預約看屋數及訪客數，整體訪客數相較上月增38%，較去年同期...

漢達新藥美國市場成功授權 權利金最高5,600萬美元

漢達生技（6620）今（7）日宣布，該公司於美國時間3月4日與Cycle Pharmaceuticals Ltd.簽訂美...

創業之星選秀／曾正忠：助攻新創 實踐營運模式

經濟日報「創業之星選秀大賽」即日起受理報名，合作單位台大創意創業中心執行長曾正忠指出，創業之星的特色是針對得獎團隊，提供...

長榮海運整併 揮別長榮國際

長榮海運大整併，終止與長榮國際合作關係，收回四大子公司船運代理業務；業內人士說，長榮海運近年來持續整合全球業務，營運效益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。