獨家／華信航空高層人事異動 彭榮敏接任華信總經理

華航（2610）子公司華信航空高層本（3）月中旬將有異動。據悉，華航已同意，現任華信（3627）總經理李榮輝將調任華航修護工廠總廠長，遺缺由現任華航轉投資的台灣航勤公司總經理彭榮敏接任。

據指出，華航之前已發布人事命令，歐洲地區處首席代表兼荷蘭分公司總經理韓梁中調回台灣，將擔任台灣航勤公司董事長兼總經理，3月16日生效。由於台灣航勤董總均由韓梁中擔任，因此，華航之前已先將彭榮敏調任回華航，現在再派任他擔任華信總經理，預期這項人事案也會於3月16日華信董事會中通過。

彭榮敏是在2016年8月以北京首席代表身分調回華航總公司擔任副總經理，主管公關部門並兼任發言人，2018年11月調任台灣航勤擔任總經理，台灣航勤主要經營台北松山機場地勤業務。

而現任華信總經理李榮輝，是大同大學機械工程碩士班畢業。1992年進入華航服務，他由基層作起，歷經修護工廠檢驗員、訓練部教師、品管部執勤組長、場站修護部經理及修護工廠協理等職。2014年升任機務品保處副總經理，並於2015年兼任台灣飛機維修總經理（執行長），2017年起擔任機務工程處副總經理。

2020年6月29日華信航空召開董事會，會中推選李榮輝出任華信航空總經理，華信原總經理曹志芬則回任華航副總經理，督導空中用品處業務。這次李榮輝重回華航修護工廠並接掌總廠長職務，頗有借重他飛機修護專長之意。