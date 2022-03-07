科技部號召50家科研新創 前進美、英、法國際新創展會

為加速台灣科研新創與國際資源接軌，科技部串聯全球最大規模之生技界年度盛事北美生物科技產業展（BIO International Convention）、英國政府舉辦之倫敦科技周（London Tech Week）及法國馬克宏總理倡議之歐洲新創盛會（Viva Technology）等三大國際展會平台，並積極號召全台科研新創產業夥伴共襄盛舉，期能促成我國與全球產業攜手合作，以實踐科技共創全球美好未來。

科技部表示，今年6月的三大展會招募工作將透過全台公開徵案方式，邀請頂尖新創好手加入，期盼與歐美重要國際舞台鏈結，向全世界展現我國新創團隊的科技實力及技術創新之活力。這次聯展目標是帶領50家AI、智慧醫療、運動科技及創新科技應用等具前瞻及未來性之科研新創團隊鏈結國際，入選團隊將獲得具國際經驗的業師進行輔導與培訓，強化回應全球產業面對的技術問題能力，及提升科技創新應用的無限可能性。

為引領台灣科研新創鏈結國際，並挑戰解決全球企業痛點，科技部未來也將持續系統性盤點重點國際新創發展趨勢，進而鎖定具前瞻性及未來性科技領域，並提供我國新創國際鏈結關鍵技能培訓，如說故事能力、國際資金媒合pitch、全球產業合作談判、國際市場鏈結及數位行銷技能等，以強化台灣整體科研新創國際競爭力。

科技部表示，今年6月的三大國際展會中，將續用「Taiwan Tech Arena, TTA」國際品牌，並成立台灣科研新創國家館，藉以吸引國際廠商及投資人目光。再加上科技部駐美、英及法國的科技組多年經營的在地資源，相信能協助臺灣新創成功鏈結歐美創投及產業機會。相關徵案資訊與報名連結：https://forms.gle/q4nCR76QVwyQKQzw7