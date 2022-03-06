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聯聚建設：創新樹立高競爭門檻「不擔心搶客」

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
聯聚建設之建案特色為社區就是一座博物館，其中「瑞和大廈」是聯聚建設成立20年的代表作，擁有有鎮宅之寶有來自17世紀的「愛與和平」油畫之百年藝術品。陳美玲/攝影
聯聚建設之建案特色為社區就是一座博物館，其中「瑞和大廈」是聯聚建設成立20年的代表作，擁有有鎮宅之寶有來自17世紀的「愛與和平」油畫之百年藝術品。陳美玲/攝影

面對北部建商持續擴大插旗台中搶市，惟台中在地建商卻不擔心客源被稀釋，指標台中精品建商－聯聚建設指出，台中購屋客多有品牌愛好度，不斷創新、精益求精厚實公司與客戶間品牌信任度，更樹立高競爭門檻讓同業難以觸及和模仿，不擔心北部建商搶客。

面對北部品牌建商持續擴大插旗台中房市，台中精品建商甫落成的「瑞和大廈」一口氣在實價登錄尚有18筆登錄價格，且40、41、42樓每坪成交價還衝上8字頭，一舉躍上台中最貴豪宅之冠。聯聚建設指出，「瑞和大廈」是公司成立20年的代表作，不僅有鎮宅之寶有來自17世紀的「愛與和平」油畫之百年藝術品，該案更是中台灣最高住宅大樓。

聯聚建設表示，面對競爭，不斷創新、精益求精是公司的自我期許，不僅能深厚聯聚與客戶間品牌信任度，更樹立高競爭門檻讓同業難以觸及、模仿。舉例來說，地段上「瑞和大廈」不僅在七期市中心，更位於秋紅谷生態公園第一排，擁有9,075坪綠意景觀。結構上，耐震係數更從法規0.288G提升至0.409G，是七期豪宅中最高標準。

此外，聯聚建設指出，聯聚社區特色就是一座博物館，預計第2季公開的旗艦摩天豪宅「瑞和大廈」，不僅有17、18世紀巴洛克時期古典油畫「愛與和平」，更有一對高三米六、具百年歷史的鍍金木鏡飾板。

另外像是清康熙年間匾額、美洲文化雕塑、宮廷古董家具擺飾，這些博物館級收藏都是傳世藝術品，透過美感品味與藝術鑑賞融入住戶日常生活，不僅是客戶傳世住宅，更是聯聚建設樹立與同業差距的高門檻關鍵。

「瑞和大廈」是聯聚建設成立20年的代表作，是中台灣最高住宅大樓。圖為社區外觀。陳美玲/攝影
「瑞和大廈」是聯聚建設成立20年的代表作，是中台灣最高住宅大樓。圖為社區外觀。陳美玲/攝影
「瑞和大廈」是聯聚建設成立20年的代表作，不僅有鎮宅之寶有來自17世紀的「愛與和平」油畫之百年藝術品，該案更是中台灣最高住宅大樓。圖為社區大廳。陳美玲/攝影
「瑞和大廈」是聯聚建設成立20年的代表作，不僅有鎮宅之寶有來自17世紀的「愛與和平」油畫之百年藝術品，該案更是中台灣最高住宅大樓。圖為社區大廳。陳美玲/攝影

建商 和大

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