聯聚建設：創新樹立高競爭門檻「不擔心搶客」

面對北部建商持續擴大插旗台中搶市，惟台中在地建商卻不擔心客源被稀釋，指標台中精品建商－聯聚建設指出，台中購屋客多有品牌愛好度，不斷創新、精益求精厚實公司與客戶間品牌信任度，更樹立高競爭門檻讓同業難以觸及和模仿，不擔心北部建商搶客。

面對北部品牌建商持續擴大插旗台中房市，台中精品建商甫落成的「瑞和大廈」一口氣在實價登錄尚有18筆登錄價格，且40、41、42樓每坪成交價還衝上8字頭，一舉躍上台中最貴豪宅之冠。聯聚建設指出，「瑞和大廈」是公司成立20年的代表作，不僅有鎮宅之寶有來自17世紀的「愛與和平」油畫之百年藝術品，該案更是中台灣最高住宅大樓。

聯聚建設表示，面對競爭，不斷創新、精益求精是公司的自我期許，不僅能深厚聯聚與客戶間品牌信任度，更樹立高競爭門檻讓同業難以觸及、模仿。舉例來說，地段上「瑞和大廈」不僅在七期市中心，更位於秋紅谷生態公園第一排，擁有9,075坪綠意景觀。結構上，耐震係數更從法規0.288G提升至0.409G，是七期豪宅中最高標準。

此外，聯聚建設指出，聯聚社區特色就是一座博物館，預計第2季公開的旗艦摩天豪宅「瑞和大廈」，不僅有17、18世紀巴洛克時期古典油畫「愛與和平」，更有一對高三米六、具百年歷史的鍍金木鏡飾板。