瞄準台中貴婦荷包 王令麟砸10億打造頂級會所

東森（2614）總裁王令麟看好東森直消電商ecKare未來發展，於台中七期大手筆砸10億元買下豪宅「東森麗格薈」，今（6）日正式開幕，作為中部旗艦店、接待中心，並打造全台最頂級「東森自然美」，需一次消費10萬元方能成為會員，要大搶台中貴婦荷包。

東森麗格薈今日開幕，特別邀請台中市長盧秀燕、名主持人同時也是東森直消電商經銷商吳宗憲等大咖出席。

盧秀燕說，台中市政府努力招商引資，截至2月15日，廠商來台中投資金額已破兆元，今年3月迎來王令麟在七期加碼投資10億元，地點座落台中市精華地段，設立頂級會館，非常歡迎東森在台中的投資。

她透露，自己是東森購物的電商會員，同時她也是職業婦女，平時沒時間去商場，個人用品或是化妝品都在電商採購，尤其疫情之後，電商更顯重要。

東森跨足直銷產業的「東森直消電商ecKare」2018年成立，營收即迅速成長，首年業績僅1億元，短短三年內，去年營收已達30億元，排進全台前十大直銷商，較前年14億元，成長114%，今年目標70億元，有望擠進前五大直銷商。

王令麟表示，東森麗格薈會設立接待中心，是因某天他經過位於忠孝東路上聯合報辦公大樓，看到NU SKIN如新生活台北旗艦館，陳列NU SKIN各項產品，供直銷商試用，讓他印象深刻。

為了讓VIP等級的直銷商也能有聚會所，感受尊榮感，還能試用產品，甚至可藉此開發新會員，故一樓設有商品陳列區，以及供應輕食飲品的咖啡交誼廳。

二樓空間除直消會員咖啡廳之外，王令麟還發想，提供會員兒童遊樂區及學齡兒童讀書室，讓會員可兼顧家庭和事業。

三樓為東森自然美最大的旗艦生技美學中心，需一次性消費10萬元，方能成為自然美會員，一堂水光潔皙淨白兩小時課程，價格就超過1萬元，裝潢風格與SPA房名稱則以花語命名，分別有玫瑰、薔薇、百合、小蒼蘭、玲蘭、紫薇、牡丹、海棠、向日葵等，SPA房設有獨立衛浴。

未來該中心也會推出醫美術後保養，正與台中榮總洽談合作。

王令麟說，台中貴婦消費力驚人，客人都很要求裝潢，建築師還特別表示，台中是全台唯一要求店門口要有藝術品的縣市，所以之後門口，將放置大型不鏽鋼草莓的裝置藝術品。