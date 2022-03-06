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東森加盟全家 今年將開出結合寵物雲、東森房屋複合店

經濟日報 / 記者何秀玲／台中即時報導
東森寵物雲店鋪。圖／翻攝自東森寵物雲官網
東森寵物雲店鋪。圖／翻攝自東森寵物雲官網

東森（2614）總裁王令麟今（6）日表示，今年將加盟全家便利商店，開出六家結合東森寵物雲、東森房屋的大型複合店，首家店位於東森中和員工總部，其他五家選點中，將成為全台第一家加入超商、寵物店和房仲等多樣功能的複合新型商店。

王令麟今出席台中「東森麗格薈」開幕。會後他表示，2018年併購東森寵物雲後表現亮眼，因都是目的型客人，去年東森寵物雲平均客單800元，在疫情期間逆勢成長，今年目標上看1,000元，為了加入不同客群，東森今年將加盟全家便利商店。

他透露，此次合作，是東森主動找上全家，因寵物店客單高，但超商客單僅80元，希望彼此能加乘，雙方共同開出300坪以上的東森寵物雲大型複合店，不但有超商功能，再結合東森房屋仲介服務，此三合一功能的複合店，預計開出六家，首家店下半年將於東森中和員工總部開幕。

他說，東森寵物雲大型複合店，除了賣寵物商品之外，更要提供飼主「坐著喝咖啡，看毛小孩被美容」的服務，以及網購到店取貨功能，他對寵物店複合店發展頗具信心。

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