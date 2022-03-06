匯集175家台灣原創 台灣原創匯於松菸五號倉庫登場
由台灣角色品牌授權協會與同人誌數位有限公司共同主辦「第一屆台灣原創匯」，在松山文創園區五號倉庫登場，連續舉辦兩日，將於今（6）日落幕。展出首日台北市副市長黃珊珊，特別到現場參觀，並聆聽原創作者的作品介紹，給予加油鼓勵，未來台北市政府將會協助台灣創作者，有更多曝光展出的合作機會。
「第一屆台灣原創匯」匯集台灣原創圖像、角色、動畫、漫畫、插畫、遊戲、小說、文創設計...之品牌與創作者175家、飽覽200攤台灣原創品牌作品的商務展售會，邀請台迷粉絲們前來支持。
現場還有台灣原創人偶明星快閃見面會，包含：美美、囂搞、皮寬、饅頭家族、lazy maru、狗與鹿、緹拉兔、二允兄弟、熊寶....以及阿Ｑ桶麵人，週末不定時快閃在展區五號倉庫前，持台灣原創匯入場門票進場，還可兌換科學麵一包，每日限量，送完為止。
展會並設有VR體驗區，HTC特別支持台灣原創，提供VR裝備讓粉絲進入「台灣原創匯元宇宙線上館」；實體松菸展區新世界一比一大小搬到眼球前，同步體驗最新元宇宙風潮。
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