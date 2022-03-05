張安平再談303停電 發展綠能至少要搭配20%儲能來平衡

國內日前發生303大停電，台泥企業團董事長張安平今（5）日指出，這次的大停電凸顯了儲能的重要性，台灣目前正積極推廣綠能發電，用綠能發電必須看天氣，有光、有風才會有電，因此必須和儲能搭配才能平衡，預期台灣發展綠能發電的同時，至少20%需要大型儲能設備協助穩定。

張安平也坦承，台泥（1101）企業團受到這次停電波及，主要是南部的能源事業，預拌混凝土廠受影響的程度很小，相關企業衍生的營業損失可能達上億元。

台泥企業團旗下六家關係企業今日參加台大校園徵才博覽會，除了外界關注的新事業能元科技、台泥儲能、台泥綠能之外，以主要產品為高階、高容量、高充放電功率的三元能源科技也首度加入徵才行列。張安平則親自穿梭攤位為學生們解說台泥未來三大發展主軸「水泥、環保、能源」。

張安平表示，台泥對機電、資訊還有國際人才都有許多需求，台泥企業團在國際上陸續有很多新的點會開出來，尤其今年下半年在歐洲會有更多的機會。正在興建的高雄三元電池工廠，新廠裡包括操作手及工程師，光是這個，高雄今年就需要六、七百人，等於這次的徵才特別鎖定儲能電池人才，整個企業團今年可能要招募上千人。

張安平說，今年缺才越來越嚴重，這是好事，代表企業都在發展，他說：「校園跟企業所需要的人才，可能還是有些差距，覺得我們在理工方面還需要蠻多的，台灣基本上理工人才還是缺少。」張安平也說，希望年輕人找工作時，除了薪水也能考量這份工作是否可以幫助這個社會地球做一些事，他強調：「台泥的工作是有理想的。」

張安平指出，台泥企業團不但要招募人才，未來也會在東部幫助學校開課，訓練機電這方面新的人才。重視國際化的台泥，除了培育人才往海外發展之外，更開設強化專業的課程與外語課程讓同仁們參與，行之有年的台泥MA儲備幹部計畫，也即將與麻省理工學院（MIT）簽訂合作協議，安排同仁至MIT觀摩並進行專案合作，提升競爭力。