東元集團釋出逾500個職缺 搶進數位分析智慧化應用人才

由於疫情去年停辦實體展的台灣大學年度校園徵才企業博覽會，今（5）日登場，東元（1504）以集團聯展方式，擴大參與，預計網羅超過500位人才，加入智能工廠、智慧能源、電動車動力系統、智慧家電、大數據分析與餐飲服務等領域。東元電機董事長邱純枝表示，只要是對工作有抱負、有熱情、有想法，且勇於造夢、敢於實踐的人，東元集團絕不吝給予大展身手的空間，集團內也有各項海、內外實習、輪調、外派等機會，職涯發展絕對是充實且全方位。

東元在節能、減排、智能、自動的願景下，已連續兩年入選道瓊永續指數(DJSI)新興市場成份股，並且持續邁向智慧製造，打造低碳、自動化工業馬達生產線，積極開發電動車動力系統商機，跨足離岸風電、太陽能發電等綠能、儲能工程，更是台灣製造商唯一取得DMIT(設計製造在台灣)產創計畫的動力系統廠商。

東元電機的馬達、驅動系統、服務型機器人近三年也都獲得台灣精品金、銀質獎的肯定。東元表示，集團要達到這些成就，最重要的就是優秀人才，才能幫助公司轉型，並且邁向淨零碳排和碳中和的永續目標。東元竭誠歡迎志同道合的青年才俊加入公司行列，發揮所學。因此，東元集團人資部門也透露，集團相關企業合計釋出近60位儲備幹部的機會，只要是願意接受挑戰，樂於學習成長，且具備主動積極、認真負責的社會新鮮人及優秀菁英，都有機會透過徵才參與東元全球佈局。

今年東元餐飲集團也攜手加入校園博覽會，廣徵餐飲服務業的儲備幹部，只要有志在餐飲領域發展者，一旦通過甄選，公司都會規劃全方位的訓練及企業實務見習，有機會成為餐飲服務的專業經理人。