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因應退休高峰期 中鋼今年將招募350名新血
建廠逾50年的中鋼公司進入員工退休高峰期，今年將招考350人，師級、員級職位每月基本薪資分別是4萬元、3萬元，希補實人力，無縫接軌。
中鋼近萬名員工，但平均年齡老化，2016年起初估一年約有450至500人退休，至2025年估計4600餘人屆退，約占一半人力，因應產線人力需求，今年委託國立中山大學辦理新進人員甄試，招募350名新進人員，包括師級職位49名、員級職位301名，即起受理報名。
中鋼近年由傳產轉型「高值化精緻鋼廠」，並發展綠能產業，據yes123求職網調查，應屆畢業生嚮往的企業，中鋼在傳統產業列全國前10名，中鋼也冀望透過徵才，延續公司優質的DNA。
去年剛滿50歲的中鋼，近年表現亮麗，2021年全年營收4683.7億元、自結稅前獲利844.1億元，再加上市值一度突破5000億元，創下建廠以來最佳紀錄。
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