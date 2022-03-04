遭指干涉新聞解職 鏡電視前董事長：莫須有抹黑

鏡電視今天選出新任董事長李永豐，原董事長陳建平卸任。有媒體指涉陳建平是因干涉新聞遭解職，陳建平特助告訴中央社記者，針對莫須有抹黑，將循法律途徑維護名譽。

鏡電視今天召開董事會，決定將新任董事長職位交由紙風車劇團創辦人李永豐擔任，而上任10個月、協助鏡電視取得執照的原董事長陳建平，因各項事業公務繁忙卸任，但仍續任鏡電視董事。

消息傳出後，有媒體指涉陳建平是因為「干涉新聞」遭董事會解除職務。針對上述指控，陳建平特別助理張寒青列舉4點反駁。

張寒青表示，鏡電視在申設過程中，已提出完整編輯室公約，且對國家通訊傳播委員會（NCC）表示不做置入新聞。原董事長陳建平在NCC審查執照的過程中，也再三向審查委員說，鏡電視絕對不做置入新聞，他非常尊重新聞部的新聞自主和獨立採訪。

另外，張寒青指出，鏡電視有全國首創的公評人制度，公評人對於新聞的品質及新聞是否有置入都嚴格把關，若新聞有置入的話，公評人早就提出報告警告新聞部。

張寒青說，鏡電視的新聞現在已在網路直播，閱聽人可以上網看看，新聞當中是否有置入可受公評。

最後張寒青強調，鏡電視是一家商業電視台，必須遵守公司治理，陳建平自接任董事長以來，努力做好公司治理，尊重新聞自主及對NCC的承諾，針對部分有心人士以莫須有的罪名抹黑，將循法律途徑維護名譽。