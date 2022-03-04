快訊

回敬全球制裁！俄停售火箭引擎給美 怒嗆：用掃帚飛上去

遭指干涉新聞解職 鏡電視前董事長：莫須有抹黑

中央社 / 台北4日電
鏡電視今天召開董事會，決定將新任董事長職位交由紙風車劇團創辦人李永豐擔任。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
鏡電視今天召開董事會，決定將新任董事長職位交由紙風車劇團創辦人李永豐擔任。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

鏡電視今天選出新任董事長李永豐，原董事長陳建平卸任。有媒體指涉陳建平是因干涉新聞遭解職，陳建平特助告訴中央社記者，針對莫須有抹黑，將循法律途徑維護名譽。

鏡電視今天召開董事會，決定將新任董事長職位交由紙風車劇團創辦人李永豐擔任，而上任10個月、協助鏡電視取得執照的原董事長陳建平，因各項事業公務繁忙卸任，但仍續任鏡電視董事。

消息傳出後，有媒體指涉陳建平是因為「干涉新聞」遭董事會解除職務。針對上述指控，陳建平特別助理張寒青列舉4點反駁。

張寒青表示，鏡電視在申設過程中，已提出完整編輯室公約，且對國家通訊傳播委員會（NCC）表示不做置入新聞。原董事長陳建平在NCC審查執照的過程中，也再三向審查委員說，鏡電視絕對不做置入新聞，他非常尊重新聞部的新聞自主和獨立採訪。

另外，張寒青指出，鏡電視有全國首創的公評人制度，公評人對於新聞的品質及新聞是否有置入都嚴格把關，若新聞有置入的話，公評人早就提出報告警告新聞部。

張寒青說，鏡電視的新聞現在已在網路直播，閱聽人可以上網看看，新聞當中是否有置入可受公評。

最後張寒青強調，鏡電視是一家商業電視台，必須遵守公司治理，陳建平自接任董事長以來，努力做好公司治理，尊重新聞自主及對NCC的承諾，針對部分有心人士以莫須有的罪名抹黑，將循法律途徑維護名譽。

NCC

延伸閱讀

紙風車創辦人李永豐 出任鏡電視董事長

鏡電視新董座出爐 由取得執照關鍵人物李永豐出任

電信新三國時代促低資費退場？ NCC：須提供多元方案

聯維10年收視費用未入公司帳 NCC開罰並要求更換董監

相關新聞

鏡電視剛拿執照就內鬥 陳建平特助聲明：沒有干預新聞

號稱「民間公視」的鏡電視剛拿到新聞台頻道執照，還未正式上系統開播就先演出內鬥。鏡電視今日董事會，市場傳前高層發動「政變」...

台北港特定區10公頃標售 新北市庫進帳37億元

緊鄰八仙樂園的台北港特定區，今天進行土地標售作業，標售包括住宅、商業及娛樂專用區土地共8筆，開標結果住宅及商業區土地皆標...

房市火熱！去年經紀業銷售額首次突破千億 代銷增幅最大

主計總處發布國情統計，房市熱絡帶動下，110年全國不動產經紀業銷售額突破千億元，年增17.9%，其中以仲介業887億元為...

鏡電視新董座出爐 由取得執照關鍵人物李永豐出任

鏡電視今（4）日舉行董事會，選出紙風車劇團創辦人李永豐為新任董事長，原任董事長陳建平卸任，仍擔任董事。

新北統計房屋交易數減少35% 房仲：2月假期多影響交易

新北市地政局統計，今年2月房市交易移轉棟數共計3986棟，較1月減少2216棟，減少幅度35.7%。房仲分析，2月適逢春...

勞工董事鬧雙胞台船基隆廠陳情 台船：人選核定不宜換

台船基隆工會勞工董事鬧雙胞，工會今天由立委蔡適應、議員童子瑋陪同到台北向經濟部陳情，經濟部國營會說明尊重台船公司治理，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。