海悅2月營收3.37億元 代銷業績回溫

海悅國際（2348）今（4）日發布2月營收為3.37億元，較1月成長25.44％，較去年同期減29.53％，其中代銷收入達3.23億元，顯見疫情影響已緩和，另有認列子公司微笑海悅營建收入0.14億元，累計1-2月合併營收6.05億元，另，海悅預期3月董事會決議股利分派案。

今年2月較去年同期減少，主要原因為春節連假，加上今年1月本土疫情升溫，致新建案遞延推案，然在疫情趨緩可控下，春節後全台建案接待中心的來客人數已回升至千人，並帶動2月代銷業績較1月有明顯回溫。

海悅百億級包銷個案，包括台北市「Diamond Towers台北之星」總銷金額達450億元、新北市「大同莊園3」150億元、台中市「國雄無双」與高雄市「港灣1號院」140億元等，已陸續於第1季啟動銷售，在全台多個重磅新建案陸續推案搶市下，並有自住、換屋剛性需求，第2季起建案銷售可望穩健成長。

另，海悅子公司海心國際已完成13.38億元聯貸案，取得台南新市區千坪土地開發案，將會於第2季取得建照後，進入開發銷售期；且3月初金毓泰設定地上權案，亦已舉行聯貸說明會，將進行銀行重組，目前銀行參與度熱烈。

海悅表示，面對政府的房市調控政策，土建融、房貸餘額目標低度成長，公司將跟隨「產業發展」移動的接案策略，持續與優質建商策略聯盟，日前海悅已參與皇普建設（2528）、大華建設（2530）等私募案，將共同開發經營，並期進而取得建案代銷。

展望後市，今年海悅以穩健佈局全台代銷市場為主，總計在手案量維持2,000億元的高檔水位，包含台北市「聯洋南京復興」、「聯上天母》、「三圓台北之星》、「璞真之道》；新北市「新潤青樺》、「新莊科達花園」、「大同莊園3」、「瓏山林榮馥大院」；桃園「憶聲智匯科技園區」、「昭揚天銳」；台中「達麗賴厝廍段」、「國雄無双」、「慶仁林境」、「元鈞坐忘山」、「林鼎樸御」；台南市「松丹達麗」與高雄市、「國城友樂市」、「三發仁武澄德段」、「國城定潮」、「港灣1號院」等，隨著轉投資收益多元佈局，中長期營運正向發展無虞。