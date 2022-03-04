快訊

巴基斯坦西北部清真寺遭炸彈攻擊 至少30死、數十人傷

奮勇抗俄成眼中釘 英媒曝烏克蘭總統「靠這點」躲3次暗殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北港特定區10公頃標售 新北市庫進帳37億元

聯合報 / 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
台北港娛樂專用區(紅框處)緊臨台北港，其中五筆土地今已標售兩筆。記者李定宇／翻攝
台北港娛樂專用區(紅框處)緊臨台北港，其中五筆土地今已標售兩筆。記者李定宇／翻攝

緊鄰八仙樂園的台北港特定區，今天進行土地標售作業，標售包括住宅、商業及娛樂專用區土地共8筆，開標結果住宅及商業區土地皆標出，娛樂專用區也標出兩筆，總計標售3.5公頃土地，為市庫進帳37億元。

位在新北市八里的台北港特地區，計畫範圍面積135.46公頃，今天上午新北市地政局針對特定區內5筆娛樂專用區、2筆住宅區、1筆商業區土地進行標售，其中住宅及商業區皆標出，娛樂專用區內兩筆位在路口的土地也標售，5筆土地底價約35億元，實際標售價格約37億元。

地政局表示，本區因坐擁台北港、台61及台64線快速道路等交通路網，可快速抵達雙北市中心、桃園國際航空城，加速台北港經濟發展模式，土地標售後期以工業港協助打造八里成為智慧製造及物流中心，帶動八里地區共榮發展。今日標售住宅區及商業區土地全數標脫，且日前區內4筆產業專用區土地也已招租，顯示台北港周邊遊憩、居住與產業機能逐步發展，未來將成為國際物流樞紐及強化新北市經濟基礎。

新北市地政局今上午進行台北港特定區土地標售作業。圖／新北市地政局提供
新北市地政局今上午進行台北港特定區土地標售作業。圖／新北市地政局提供

北港 八里

延伸閱讀

傳承救災戰技 新北消防今辦「師徒消防授業儀式」

閒置逾半世紀 苗栗市14公頃「工三乙」土地推動活化

恩主公陳淵聖誕 金門縣長楊鎮浯獻上不一樣的賀禮

民進黨前立委利用親友假交易 墊高畸零地價格遭起訴

相關新聞

台北港特定區10公頃標售 新北市庫進帳37億元

緊鄰八仙樂園的台北港特定區，今天進行土地標售作業，標售包括住宅、商業及娛樂專用區土地共8筆，開標結果住宅及商業區土地皆標...

房市火熱！去年經紀業銷售額首次突破千億 代銷增幅最大

主計總處發布國情統計，房市熱絡帶動下，110年全國不動產經紀業銷售額突破千億元，年增17.9%，其中以仲介業887億元為...

鏡電視新董座出爐 由取得執照關鍵人物李永豐出任

鏡電視今（4）日舉行董事會，選出紙風車劇團創辦人李永豐為新任董事長，原任董事長陳建平卸任，仍擔任董事。

新北統計房屋交易數減少35% 房仲：2月假期多影響交易

新北市地政局統計，今年2月房市交易移轉棟數共計3986棟，較1月減少2216棟，減少幅度35.7%。房仲分析，2月適逢春...

勞工董事鬧雙胞台船基隆廠陳情 台船：人選核定不宜換

台船基隆工會勞工董事鬧雙胞，工會今天由立委蔡適應、議員童子瑋陪同到台北向經濟部陳情，經濟部國營會說明尊重台船公司治理，將...

「鐵」飯碗來了！中鋼招募350名新生代中鋼人

中鋼（2002）以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景，為提升下一個50年的競爭力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。