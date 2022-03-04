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台北港特定區10公頃標售 新北市庫進帳37億元
緊鄰八仙樂園的台北港特定區，今天進行土地標售作業，標售包括住宅、商業及娛樂專用區土地共8筆，開標結果住宅及商業區土地皆標出，娛樂專用區也標出兩筆，總計標售3.5公頃土地，為市庫進帳37億元。
位在新北市八里的台北港特地區，計畫範圍面積135.46公頃，今天上午新北市地政局針對特定區內5筆娛樂專用區、2筆住宅區、1筆商業區土地進行標售，其中住宅及商業區皆標出，娛樂專用區內兩筆位在路口的土地也標售，5筆土地底價約35億元，實際標售價格約37億元。
地政局表示，本區因坐擁台北港、台61及台64線快速道路等交通路網，可快速抵達雙北市中心、桃園國際航空城，加速台北港經濟發展模式，土地標售後期以工業港協助打造八里成為智慧製造及物流中心，帶動八里地區共榮發展。今日標售住宅區及商業區土地全數標脫，且日前區內4筆產業專用區土地也已招租，顯示台北港周邊遊憩、居住與產業機能逐步發展，未來將成為國際物流樞紐及強化新北市經濟基礎。
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