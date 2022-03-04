台北港特定區10公頃標售 新北市庫進帳37億元

緊鄰八仙樂園的台北港特定區，今天進行土地標售作業，標售包括住宅、商業及娛樂專用區土地共8筆，開標結果住宅及商業區土地皆標出，娛樂專用區也標出兩筆，總計標售3.5公頃土地，為市庫進帳37億元。

位在新北市八里的台北港特地區，計畫範圍面積135.46公頃，今天上午新北市地政局針對特定區內5筆娛樂專用區、2筆住宅區、1筆商業區土地進行標售，其中住宅及商業區皆標出，娛樂專用區內兩筆位在路口的土地也標售，5筆土地底價約35億元，實際標售價格約37億元。