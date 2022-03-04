SCFI運價指數連七跌 遠東到美西運價止跌上漲

農曆年後淡季效應持續，今(4)日出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數連七週下滑，指數下跌71.49點至4746.98點，跌幅1.48%；遠東到美西運價止跌上漲，還未能突破每20呎櫃8117美元，離新高也僅差7美元；而且最近業者已經宣布開始加收GRI，顯示對於未來市場的看好。

最新一期運價出爐，美西淡季續強外，其餘長程線運價皆下滑，貨攬業者指出，儘管運價持續走跌，不過仍較去年同期增加；根據資料顯示，去年3月5日SCFI指數為 2721.94點，目前指數仍較去年增加74%；另外2月的運價美西線還是逆勢上漲1.37%，其餘航線則是下跌走勢，歐洲線下滑3.35%最大，其餘的跌幅都出現收斂。

在各航線運價的部分，遠東到美西線表現最強勁，每FEU(40呎櫃)達到8,110美元，較前一周上漲44美元，漲幅0.54%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,678美元，較前一周下跌186美元，跌幅1.71%。

另外，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達7,387美元，較前一週下跌132美元，跌幅1.75%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達7,254美元，較前一週下跌85美元，跌幅1.15%。

至於至於近洋線方面，遠東到日本關西、關東及韓國每TEU(20呎櫃)都與前一週持平，遠東到東南亞則較前一周下跌41美元，達1195美元，跌幅3.3%。

法人分析，儘管全球海運運價在淡季出現連七周下跌，不過跌幅並不大，屬於正常回檔走勢，現階段指數較去年同期上漲74%，再加上時序步入需求增加的時間，美西碼頭工人談判恐添變數，貨櫃三雄-長榮、陽明及萬海今年1月營收都創新高，法人估貨櫃三雄第一季營收及獲利都將較去年同期大幅成長。