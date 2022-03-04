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小資族首選！全台最夯5行政區 前3名還有2字頭

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
桃園市桃園區為去年全年全台交易量最多的行政區。圖／信義房屋提供
桃園市桃園區為去年全年全台交易量最多的行政區。圖／信義房屋提供

根據六都地政局建物買賣移轉棟數，去年全年的交易熱門行政區前5名落在桃園、北屯、中壢、板橋、中和，其中桃園區移轉量更破萬棟，再根據信義房屋統計房價資料，前3名的交易均價仍在2字頭，顯見房價親民條件仍是吸引小資族購屋的重要關鍵。

根據六都地政局建物買賣移轉棟數統計，2021年六都行政區交易量前5名分別為桃園市桃園區11688棟、中壢區8338棟、台中市北屯區9068棟、新北市板橋區7548棟、中和區6733棟，而進一步探究房價，信義房屋據內政部實價登錄資料統計2021年住宅平均單價，桃園區平均單價為23.4萬、北屯區為24.4萬、中壢區為21.1萬、板橋區47.6萬、中和區44.4萬。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上述交易量前5名都是傳統的熱門交易區域，反應部分小資族雖然面對高房價，但仍希望住在捷運站、成熟商圈的周邊，但相對就是買舊一點、小一點、遠一點，加上搭配三十年期的房貸讓每月負擔減壓。

全台行政區移轉量前三名中，桃園市就佔了兩大行政區，其中桃園區交易移轉棟數去年全年為11688棟，為全台之最，信義房屋青埔A18店店長張文宗分析，桃園有三多題材，包括重大建設多、重劃區多、工作機會多，重大建設包括原有的機捷、高鐵，現又有捷運綠線興建中，又有青埔、中路、藝文特區等多個重劃區，題材眾多。

桃園市的工業區密集度也很高，就業機會多，加上有元智、中原、中央等多個大專院校，大學密集度高，張文宗表示，許多在桃園讀書的外地族群，畢業後留在桃園成家立業，也讓桃園房市有源源不絕的人口紅利。

此外，桃園市房價相對雙北親民，長久以來吸引北客到此購屋，並透過高速公路、高鐵通勤，張文宗進一步分析，桃園區的移轉量較中壢區多，主因為桃園區離台北地區較近，本來人口密集程度高，近期又因藝文特區等多個重劃區開發，新房子持續吸引民眾購屋，帶動交易量走揚。

台中的北屯區全年買賣移轉棟數逾9000棟，僅次於桃園區。信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，無論官方或民間，在北屯投資的重大建設均多，包括捷運綠線、台中巨蛋、漢神洲際娛樂城等，加上重劃區帶來龐大供給量，吸引剛性需求買方湧入；特別的是，北屯行情屢創新高，但買方有剛性需求，且未來有發展性，仍願意在北屯購屋成家立業。

信義房屋 房價

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