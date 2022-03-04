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台北港特定區土地標售 住宅、商業區全數標脫

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導

新北市政府地政局今（4）日辦理台北港特定區區段徵收案內剩餘可建地土地標售，吸引13封標單競標，共標脫5筆，總價約37億元，其中住宅及商業區全數標脫，今年度首波標售即開紅盤，買氣熱絡。

地政局表示，該區坐擁台北港、台61線及台64線快速道路等交通路網，可快速抵達雙北市中心、桃園國際航空城，加速台北港前店後廠經濟發展模式，期以工業港協助打造八里成為智慧製造及物流中心，帶動八里地區共榮發展。

另，今日標售住宅區及商業區土地更是全數標脫，且日前區內4筆產業專用區土地招租成績亦相當亮眼，顯示台北港周邊遊憩、居住與產業機能已逐步發展，未來將成為國際物流樞紐及強化新北市零接觸經濟基礎。

地政局進一步表示，配合防疫政策，本次標售作業同時增設線上直播開標，讓民眾不用進會場也可即時掌握標售過程及成果；另外，所餘3筆土地未來也再擇期辦理標售作業，相關標售訊息可至「新北市土地標售行動網」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，八里區位置原本相較偏僻，未來較可期待淡水聯外道路規劃的帶動，不過隨著房市走熱，高價住宅預售案揭露已有來到三字頭，整體房價也在二字頭，具備開發價值的土地價碼，高價位來到單坪三字頭，像先前麗寶的取得價格就在此水位，如今得標者也都用同等價碼搶進，比對目前新案價碼，若房市不走弱，未來推案都不脫開在三字頭，走景觀宅，以及首購與低總投資路線，蛋白不淡的區域房市儼然成型。

北港 房市 八里

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