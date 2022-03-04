鏡電視新董座出爐 由取得執照關鍵人物李永豐出任
鏡電視今（4）日舉行董事會，選出紙風車劇團創辦人李永豐為新任董事長，原任董事長陳建平卸任，仍擔任董事。
李永豐2020年出任鏡電視董事，2021年1月，曾率領鏡電視團隊，出席NCC委員會審照會議。鏡電視在新聞稿中指出，李永豐「當天發言內容讓NCC委員感動，為鏡電視取得新聞台執照過程中的關鍵人物」。
在出任鏡電視董事長後，李永豐也承諾，將確保鏡電視內容中的各項特色不變，尤其是藝文及關懷弱勢的承諾，並將全力投入，完成開播任務。
今天的董事會也通過，由現任民視副總經理蔡滄波，出任鏡電視總經理，將於近日內上任。
鏡電視原任董事長陳建平，從去年5月上任迄今10個月，協助鏡電視取得執照，但因各項事業公務繁忙，卸下董事長一職。
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