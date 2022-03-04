新北統計房屋交易數減少35% 房仲：2月假期多影響交易

新北市地政局統計，今年2月房市交易移轉棟數共計3986棟，較1月減少2216棟，減少幅度35.7%。房仲分析，2月適逢春節連假及228假期，本就不利交易，不少新案也會趕在農曆年前交屋。加上先前中央一連串打房政策，也讓部分民眾暫時觀望。

地政局表示，2月交易移轉棟數以三重區、板橋區、新莊區減少較多，與1月相較分別減少299棟、287棟、266棟。另以交易案件量來看，新北市2月交易件數為4170件，比1月減少2584件，減少幅度38.3%。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，二月份由於工作天數少,加上過年因素，成交量往往是全年最低，今年適逢農曆春節加上二二八連假，原本就不利於交易，另外隨著市場火熱，加上房地合一2.0上路，許多屋主姿態轉高，甚或轉而惜售，市場缺少案件，也是交易疲軟的因素。

徐佳馨指出，其中三重區、板橋與新莊，減少幅度較大和區域交屋有關，今年以來不少個案延後交屋時間，也讓買賣移轉量明顯萎縮。不過整體來看，因為一二月變數較大，整體買氣是否因為政策打壓受到影響，必須端看排除季節性因素的三月份，其交易量較明確。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，2月的季節性連假，為全國性的影響因素，所以除了新北以外，各都的買賣移轉棟數，也都比1月減少3成左右，其中新北先前的買賣移轉量，不少都來自於重劃區的新案交屋，而俗話說「有錢沒錢，買個房子好過年」，因此新案大多會趕在農曆年前完成交屋，並使年節當月出現交屋空窗期，所以早前新北交屋量大的重劃區，如江翠北側、三重仁義段、土城暫緩等地，2月的買賣移轉量都明顯下滑。

此外，近期中央一連串的打炒房政策，讓部分民眾暫時觀望，加上房價經過先前的一波漲勢後，買賣雙方在成交價格方面，需要多一點時間磨合共識，導致交易速度略為放緩。

不過與去年同期相比，新北的量能仍是正成長，主要是新北持續吸納首都的外遷客源，包括淡水、林口、泰山、新店安坑等地，因機能到位，價格又相對親民，近年愈來愈受消費者青睞，使新北市的買氣優於去年同期。