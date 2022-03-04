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智崴攻後疫情時代觀光商機 紐約飛行劇院開幕

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

智崴資訊（5263）搶攻後疫情時代觀光復甦商機，其打造並且投資的RiseNY飛行劇院於紐約時間2日於時代廣場盛大開幕。隨著歐美地區今年逐步恢復正常生活型態，智崴營運也可望回溫。

RiseNY飛行劇院開幕晚會星光熠熠，知名好萊塢女星凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)以及男星尼爾派屈克哈里斯(Neil Patrick Harris)也開心帶著兒子一同出席體驗。RiseNY飛行劇院位於紐約時代廣場（Times Square）西45街(160 West 45th Street)為遊客最密集的跨年倒數及百老匯劇院區。這座全新型態的旅遊景點，除了能讓遊客在紐約市的上空中翱翔，也經由與博物館結合概念，展示出紐約最獨特經典的風貌。 

RiseNY的旅程由紐約最古老的地鐵站開始，遊客將透過艾美獎獲獎導演瑞克伯恩斯(Ric Burns)的鏡頭，以及好萊塢知名電影侏儸紀公園男主角傑夫高布倫(Jeff Goldblum)充滿磁性的嗓音，瞭解紐約在世界上的重要地位。影片結束後，遊客被一輛現代化的地鐵載到展間，開始探索關於紐約的七大主題，包含金融、天際線、電視廣播、時尚、音樂、百老匯以及電影等。展覽最後的高潮，遊客將登上高樓，搭乘飛行劇院，雙腳騰空飛過紐約市的天際線和地標鳥瞰知名景觀，包含中央公園、布魯克林區、洋基球場等。 

智崴表示，RiseNY是智崴在海外投資的第三座飛行劇院，也是第一座位於紐約市中心的世界級主題樂園遊樂設備，結合豐富的展演內容，從歷史、文化、電影、時尚等角度，向世人展示紐約的精采與偉大。

智崴指出，試映期間便創下周末票房完售的紀錄，排隊購票人潮甚至滿到西45街上。而根據紐約媒體統計，隨者口罩令解除以及Covid-19政策鬆綁，今年二月中紐約市的飯店住客率已達七成，部分飯店四月住房率已達九成，空中航班更是連續三個月達高峰，百老匯票房也都趨近滿座，足見觀光人潮正在復甦，人們出遊的渴望即將釋放。

此外，世界各地的主題樂園客戶以及旅遊景點業者也都樂觀看待旅遊市場，積極洽談影片授權、主題設計及大型體感遊樂設備等需求，為此智崴已準備好多元的體感遊樂設備，為疫情後快速復甦的主題式娛樂市場提供最佳的產品與解決方案。

紐約 智崴 電影

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