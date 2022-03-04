最新商業服務業景氣預測 商研院示警持續下降尚未觸底

商研院今（4）日發布2021年第4季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數顯示持續下降，並未如於上一期預測的會在2021年10月觸底。唯政府公布經修正的第3季與新發布的第4季原始數據，經分析均顯示景氣下降的速度比原先統計與預期緩和了許多。

商研院指出，自2020年9月開始持續下降的同行指標綜合指數與2020年7月迄今年1月持續上升的領先指標綜合指數，一反長期以來領先指標領先同行指標的一貫時間效果，蘊涵台灣長期相對積弱的內需市場，在這波跨世紀全球新冠病毒變種疫情肆虐、地緣政治衝突與極端氣候諸多外生（exogenous）因素衝擊下，雖有世界獨強的製造業生產與外銷成長，以及持高的整體經濟成長率，仍然欲振乏力。民間消費不振，商業服務業更首當其衝。

商研院表示，儘管政府極盡所能的一再紓困與振興措施，雖有立竿見影的解渴作用，卻難見真正的內需產業轉型升級效果。因為世界疫情衝擊久久未見平息，極端氣候威脅有增無減，地緣政治衝突變本加厲，今年2月24日開始俄羅斯大規模入侵烏克蘭，刻正烽火連天展開，以美加、歐盟、日本、澳大利亞為首的對俄羅斯展開經濟制裁、國土封鎖與金融凍結，如今原油與大宗物資價格已飛速飆升中，再此下去，勢必讓醞釀中的世界嚴重通膨隱憂，連環引爆自石油危機以來最嚴峻的「停滯性膨脹」（stagflation）不確定風險。

商研院建議，政府應與民間合作，迅速採行兼具「數位轉型」與企業經營「ESG」的產業三級（農業、工業與服務業）一體的各種供需「進口替代」作為。一則振興內需市場，二則促進服務業的生產力與國際競爭力，並為下世代台灣經濟的永續發展與降低國際依存度，以及集中依賴度的風險進行部署。