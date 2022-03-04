「鐵」飯碗來了！中鋼招募350名新生代中鋼人

中鋼（2002）以「追求成長，持續節能環保及價值創新，成為值得信賴的全球卓越鋼鐵企業」為願景，為提升下一個50年的競爭力，戮力推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，因應產線及退休人力需求，今(2022)年委託國立中山大學辦理新進人員甄試，公開招募350名新進人員，包括師級職位49名、員級職位301名，今(4)日起受理報名。

面對全球碳中和的趨勢與挑戰，鋼鐵製品已是全球低碳轉型不可或缺的關鍵材料，中鋼深化做好ESG(環境、社會、公司治理)工作，亦相信企業之本在人才，致力打造安全、健康與發揮員工長才的工作環境，並積極培訓人力，以傳承50年累積的經驗及智慧，讓中鋼精神及誠信正直的價值觀深植成為每位員工的DNA。

根據yes123求職網近日公布調查指出，今年應屆畢業生所嚮往的企業，中鋼公司在傳統產業方面列名全國的前十名。因應來自全球客戶的多元需求、面對世界環境的劇烈變化及追求永續發展的堅定決心，中鋼公司需要勇於任事、無畏挑戰的伙伴，竭誠歡迎主動積極、當責敬業及認同中鋼誠信正直企業文化的優秀人才報名新進人員甄試，成為新生代中鋼人，共同攜手邁向下一個璀璨50年。

中鋼公司2022年新進人員公開招考資訊

報名網址：https://csc2022.nsysu.edu.tw

報名期間：自111年3月4日至3月15日下午5時止。

初試(筆試)定於4月16日舉行，初試(筆試)成績預定於6月15日開放應考人查閱；複試（口試）預定於7月1日至7月18日舉行，錄取結果將於7月29日開放應考人查閱。此外，中鋼公司及辦理甄試的中山大學將與廉政署共同合作，防止電子舞弊情事，以維護招考公平性。