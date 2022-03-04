南山人壽辦《生命之織》攝影展 呈現女性癌友生命之美

南山人壽今(4)日表示，該公司長期關注癌症議題、關心國人健康，今年再度與癌症希望基金會合作，並邀請SPRG縱橫公關集團一同投入，在台北南山廣場藝文中心(台北市信義區松仁路100號三樓)舉辦「生命之織」影像展。

「生命之織」影像藝術展由李晏禎擔任策展人，展出60幅攝影作品及一部十位女性癌友的訪談短片，將女性癌友的傷痕與多樣的生命姿態以短片和攝影形式呈現出來。

除了捕捉各種癌症造成的疤痕，也映照出癌友如何直視內心的掙扎、不甘、恐懼等感受後，將其轉化成正向的力量，進而慢慢地縫合身體與心靈的傷，以嶄新的姿態拾回身體與生命的主導權。

本次展覽以女性癌友為主角，邀請導演齊怡、劉佩怡與攝影家李毓琪，透過與十位女性癌友深刻剖白的對話，以她們的故事為中介開展，用影像、空間與她們的抗癌故事串連出視覺與情感世界的立體感知，將癌友的傷疤與豐富多樣的生命姿態以攝影作品與訪談短片的形式展現出來，呈現出一場公益與藝術完美結合，既有生命力又有藝術性的展覽。

展覽之所以取名為「生命之織」，一則展現癌友的生命「姿」態、再者也體現大眾的「支」持和社會所編「織」出的照護網絡，希望藉由此次展覽鼓勵其他癌友，面對疾病時可以轉念讓「傷疤」不再是缺陷而是美麗的生命徽章，而觀者也可以在凝視作品時，和這些生命鬥士交織心靈對話，進而滋養自身生命厚度。

南山人壽邀請大眾一同觀賞她們傷疤背後的故事，藉此喚起民眾重視癌症的預防觀念。除了展示拍攝照片與影片外，癌友們也將透過六場「真人圖書館」的座談會，現身分享自身遭遇人生重大變故時，如何轉念重獲新生的過程，藉此鼓勵其他癌友們及民眾的保障風險意識。

座談會場次如下：

3/514:00癌症，讓25歲的我瞬間老了布子如/癌症希望基金會

16:00 身體的傷痕是我為生命奮鬥的光榮徽章方瑞萱/陽光基金會

3/12

14:00癌後15年，傷疤淡了，生命深了 謝明瑤/癌症希望基金會

16:00舞出生命的風采許瑜珊/中華民國乳癌病友協會

3/19

14:00孩子，這道疤是我們共同努力的印記何如瑄/珍姊妹俱樂部-女性癌友團體

16:00不完美才是完美人生Emily/08愛俱樂部-淋巴癌病友團體