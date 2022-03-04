賴正鎰：國旅大爆發 涵碧樓房價維持在1.8萬元

鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰表示，國內疫情管控的很好，國旅大爆發，渡假型的飯店業績都快速回升，去年涵碧樓房價維持在1.8萬元，這已經是連續兩年都維持這樣的高水準。

賴正鎰說，2019年來台1186.4萬人，出國1710萬人，旅行收入143.7億美元，支出205.07億美元，觀光逆差為61億美元(約台幣1700億元)，很多喜歡出國高端旅遊或自由行的人，原本每年要花在出國花費，這兩年可說是留在台灣消費，國人將部分出國預算投入了國旅。

疫情衝擊下，旅館飯店餐廳、百貨禮品業，旅行業，遊覽車等觀光相關服務業，這兩年來大受影響，甚至退場或轉賣，多數是慘澹經營，苦撐至今，只有日月潭、宜蘭與花蓮風景區等5、6家觀光旅館的平均房價仍可維持在萬元以上。

以涵碧樓為例，這兩年來遊客搶訂房，回客率也從以往的40%提升到53%，F.I.T個別旅遊(散客)比例佔8成以上，其中一年回住兩次或三次，平均住房天數從1.6天拉長為3.5天，去年房價仍維持在1.8萬元，很多台北客喜愛到涵碧樓住半個月或一個月，他們不喜歡人多，涵碧樓房間數只有96間，不用怕所到之處人擠人，在涵碧樓「看不到不喜歡看的人，聽不到不喜歡聽的聲音」，可以讓人身心靈得以釋放，充飽精氣神，享受彷彿出國般的度假感受。

根據交通部觀光局統計，2021年來台人數僅14萬人，出國2.6萬人，國外旅遊幾乎全停擺，還好國人以國旅為主，不過去年5月因疫情再度爆發，Q2生意受影響，還好在8月控制趨緩，所以121家觀光旅館平均住房率還能維持33.6%，平均房價為3778元，總營收為339億元，但與2020年疫情首年的總營收405億元比較，年減16%，跟疫情之前的2019年平均住房率66.8%，總營收599億元，僅剩疫情前的一半左右，前後落差太大。