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脫北客來了 龍潭透天漲4成、新成屋站上3字頭

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
龍潭區街景 圖／東森房屋提供
龍潭區街景 圖／東森房屋提供

東森房屋研究中心統計桃園不動產交易e指通系統發現，龍潭近三年新大樓產品漲幅23.5%，平均單價來到20萬元，去年最高成交紀錄更突破32萬元；中古大樓漲幅則約1成5，平均單價落在13萬元，110年最高交易紀錄則落在26萬元；此外，龍潭區土地單價漲幅來到3成，透天產品更是飆漲逾4成。

東森房屋龍潭北龍加盟店洪啟榮店東表示，龍潭主要生活圈分為行政園區、市中心、龍潭科學園區、大石門、逸園特區以及渴望園區。去年底龍潭高原交流道通車使得區域內自住需求增溫，更吸引桃園、新北林口甚至台北市就業民眾至龍潭購屋，顯示台北-龍潭一日生活圈已然形成。

洪啟榮表示，龍潭新大樓開價已站上3字頭，區域內指標建案如，運動公園附近的「來德雲鼎」行情落在28~33萬元之間，以及「城丰景」單價亦落在25~31萬元間，總價約800~2100萬元。

至於龍潭中古屋的行情，洪啟榮表示，目前屋齡30年內之透天產品總價落在900~1,300萬元之間，依屋況而定。

2~3房、屋齡20年內的華廈產品總價則在800~1,150萬元間；屋齡35~40年間之舊公寓產品行情則在320~400萬元間，其中屋齡15年內、總價1,000萬元內之電梯產品客戶詢問度較高，尤其吸引年輕首購族群。

洪啟榮表示，新建案帶動下，龍潭透天平均總價暴漲500萬，雖在去年略有修正，但三年間4成漲幅是如實反映龍潭房市的熱絡。

洪啟榮表示，龍潭土地市場一地難求，目前市區建地行情單價落在35~45萬元上下，近期最高成交紀錄則在市中心中正路消防隊旁單價達6字頭。隨著建商土地取得成本日益增高，未來龍潭新案開價會落在28~38萬元間，以2~4房總價1,200萬元內之電梯產品為主力。

建案 建商

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