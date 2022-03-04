319大限快到了 彰化急催約4千家未登記工廠申請納管

3月19日是未登記工廠申請納管的大限，彰化縣有全國最多的上萬家未登記工廠，目前已申請納管數5411件，納管比例約60%，但仍有3000~4000家未申請。彰化縣政府說，申請納管是未登記工廠邁向合法的門票，已特別以掛號方式通知尚未申請納管廠商，並邀請各鄉鎮(市)公所赴現場輔導填寫納管申請書，以利廠商逐步邁向合法。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，配合工廠管理輔導法修法，經濟部以「全面納管，就地輔導」為目標，在2019年3月20日正式施行，明定105年5月19日前既有生產營運中低汙染工廠，必須於2年內申請納管、繳納輔導金、3年內提出改善計畫、10年內完成改善計畫並取得特定工廠登記，總計給予20年期限取得用地合法，以永續經營，徹底解決未登記工廠長期的問題。

經綠處指出，彰化縣是全國第四工業大縣，境內中小型企業林立，其中有合法登記的工廠家數約1萬多家與未登記工廠家數可謂各半，配合工廠管理輔導法的修正施行，縣府積極輔導下，到2月25日止，彰化縣已申請納管未登記工廠有3880件，已核准2704件，申請臨時工廠登記1531件，核准發特定工廠登記1498件，合計已申請納管數5411件，納管比例約60%，目前縣內核准納管件數為全國第一。

經綠處推估，彰化縣應納管未納管家數尚有3000~4000家左右，考量特定工廠登記辦法規定未登記工廠申請納管期限在今年3月19日受理截止，為免該法案規定未申請納管者將遭受停止供水供電等風險，縣府上月以掛號方式通知未登記工廠，提醒所有符合2016年5月19日前生產營運中的未登記工廠業者勿再心存觀望，務必於3月19日前提出申請納管，至於農產業群聚、二代接班、持分共有、承租人的地主同意文件及合法化成本等問題，經綠處建議在申請納管後再補正辦理。