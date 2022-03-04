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北市修法 外送平台業者總公司設新北也將納管

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市為督促外送平台業者重視外送員的交通安全，要求外送員於外送服務期間，應在外送箱標示外送平台業者名稱。本報資料照片
北市為督促外送平台業者重視外送員的交通安全，要求外送員於外送服務期間，應在外送箱標示外送平台業者名稱。本報資料照片

台北市政府2年前首先制定外送平台業者管理自治條例，經過實務執行檢討後，共有6條文修定，日前在市政會通過，將送北市議會審議。其中，增列跨域屬地認定，平台業者總公司設在新北市，只要外送員在北市提供外送服務，都要受北市外送自治條例管轄。北市議會表示，等收到市府版本修正案後，3月下旬開議後就會排入議程審議。

外送平台業者發生交通事故案件逐年增高，交通局指出，為督促外送平台業者重視外送員的交通安全，增訂外送員於外送服務期間，應在外送箱標示外送平台業者名稱。並增訂罰則，違規屆期未改善，可處2萬元以上、8萬元以下罰款，得按次處罰。

另外，勞動局指出，過去平台業者總公司在新北，若送餐到北市，北市自治條例管不到，但修正後，業者公司或商業登記在北市，北市有「人」之管轄權；若不設在北市，但所屬外送員在北市提供外送服務，北市即有「事」之管轄權，所以只要在北市提供外送服務，都要受北市外送自治條例管轄。

北市外送自治條例全文共16條，這次有6條修正，還包括意外傷害致失能或死亡之保險，最低保險金額從200萬提高到300萬元；外送平台業者應按月將已納保之外送員人數報市政府備查。未納保，業者不得讓外送員提供外送服務。

交通局也表示，外送平台業者對於成立提供外送服務契約滿1年之外送員，應實施每年合計至少小時教育訓練課程。

外送平台業者對於發生職業安全、食品衛生安全或交通安全事故的外送員，除有正當理由外，應於事故發生後3個月內實施每次至少1小時的教育訓練課程。

北市府表示，外送平台業者發生交通事故案件逐年增高，顯然已成為北市交通事故肇事主要原因之一，期望藉由自治條例條文修正，能對外送平台業者進行有效管理。

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