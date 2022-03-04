迎戰雙全進逼 icash Pay續拓餐飲通路、增線上購券功能
全家（5903）投資的「全盈支付」以及全聯投資的「全支付」近期陸續取得電子支付執照，將在第2季前開業，且雙方電支將互享通路。迎戰即將到來的雙全合作，統一超（2912）旗下的愛金卡（icash Pay）也嚴陣以待，今（4）日宣布再與兩家餐飲通路合作，並新增線上購券功能。
民眾於疫情期間，生活步調與消費習慣改變，進而加速電子支付產業發展，各家業者也卯足全力相繼推出優惠活動吸引消費者加入。愛金卡公司旗下icash Pay積極拓展新通路，宣布將與知名餐飲業者「牛角日本燒肉專門店」及「しゃぶしゃぶ温野菜」合作，民眾即日起至指定門市消費時可直接打開手機使用icash Pay支付。
icash Pay不但持續拓展於餐飲通路支付，農曆年前已上線的零售連鎖通路「美廉社」支付業績亦十分亮眼，上線三週消費金額已成長一倍，由於在支付同時累點，點數還能跨通路使用的優勢加持下，深受消費者喜愛，也讓交易型態逐漸從現金結帳轉而擁抱電子支付時代。
除了拓展新通路外，icash Pay APP也與3TET電票通合作，於今年3月新增了「享樂券」服務，民眾可透過icash Pay APP購買3TET所提供的各式票券，並直接使用icash Pay帳戶進行支付，除了快速便利，還能享受icash Pay優惠回饋。
統一超轉投資事業愛金卡公司經營的icash2.0、icash Pay近年積極擴大外通路合作達上千個品牌、上萬個線上線下服務據點，icash Pay2021年交易金額創下歷史新高、年成長突破200%。
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