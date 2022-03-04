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搶冒煙商機 築間旗下有之和牛、本格燒肉首度開放加盟

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

築間餐飲集團重磅祭出2,000萬加盟回饋金「冒煙商機」有之和牛鍋物、本格和牛燒肉今年首開加盟。

加盟展祭出20名每人100萬元加盟回饋金 旗下有之和牛、本格燒肉首度開放加盟

不畏疫情，築間餐飲集團2021年度業績亮眼，全台分店每月超過50萬來客數，年營業額30億元，旗下六大品牌總店數已達102家，逆勢展店氣勢如虹，今年度目標展店數預估可達150家以上，營業額預估55億元，台中水湳還會再拓兩大新品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA肉匠屋ステーキ」指日可期，而今年度首場台北加盟展，除了首度開放「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」加盟，展期四天更祭出共20名每人100萬的加盟金，給創業者最實際的回饋。

和牛吃到飽市場正夯 冒煙商機加盟詢問度高

築間餐飲集團表示，除了旗下最受關注，全台單日可熱銷超過2萬鍋的築間幸福鍋物，加盟最低門檻320萬元起，保障年毛利最高可達888萬元外，近年來市場對於吃到飽的用餐需求相當熱絡，這次首度開放「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」火、烤兩大品牌加盟，還沒開展就接到不少詢問「冒煙商機」的電話，甚至很多因疫情倒閉的餐廳，房東乾脆自己接下，用現有設備去調整改造，跨足餐飲業，兩者加盟方案展場優惠價為1,000萬元，保障年毛利1,288萬元；另主打個人燒肉的「燒肉Smile」加盟金也僅需420萬元起，保障年毛利最高可達888萬元。這次台北加盟展，築間集團也首次提供20名創業者，每人有100萬元的加盟創業回饋金，築間這次砸重金，用最實質的方式來號召更多加盟主。

築間餐飲集團有全台唯一自有水產供應鏈，完整的採購、物流、教育訓練、督導審核機制，以及包含人資、會計、行銷、總務等堅強的後勤支援，讓加盟主無後顧之憂，專心做好服務營運，而今年也首次舉辦加盟主專屬的大型春酒宴，築間指出，加盟主是夥伴，是家人，身為築間集團的一份子，表揚年度業績表現亮點的加盟店等多項大獎頒發，慰勞一起打拼的加盟主，以全台連鎖餐飲來說，築間是首例。

築間餐飲集團專注拚內需 興櫃之路不是夢

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，築間集團在過往加盟展中收穫不少，今年第一次開放有之和牛及本格燒肉加盟，主要是看好自助吃到飽的市場，這兩個品牌主推和牛，光是去年營業額就破10億，還加碼2,000萬的回饋金來增加加盟主的意願，今年專心拚內需市場，集團按照原定計劃持續展店，同時內部也進行公司組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進。

餐飲業 吃到飽

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