319健康天使公益音樂會 簡文秀邀多位大學校長同台

新冠肺炎疫情肆虐之下，民眾驚覺健康的重要，台灣健康運動聯盟（健盟）理事長周宏室表示，健康天使公益音樂會為健盟首次舉辦公益性免費音樂會，旨在推廣全民健康運動，並與哈佛大學全球健康計畫達成合作協議，引導民眾養成規律運動及健康促進習慣。此活動一推出便立刻獲得政府、教育界、醫界、中華奧會等各領域領導人支持，以及中華民國體育運動總會、大學、醫院等15個單位的協辦。

這次音樂會於3月19日（周六）在國立台北護理健康大學大禮堂舉辦，由鋼琴名家輔仁大學校長江漢聲攜手聲樂家簡文秀教授領銜演出，還有健盟理事長周宏室、長榮大學前校長陳錦生，以及薩克斯風孫維廷、吳碧珍、張清泉、蔡明叡、簡正育、陳譽晨等多位音樂家精彩飆演。

活動當日下午1：30入場，欲參加民眾請至健盟官網報名，確認收到回覆電子郵件後，到現場簽到入場，期盼社會民眾一同來響應公益，為全民健康盡一份可以做到的心力。