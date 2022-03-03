越南調整社保費率 駐越台幹負擔大增

越南台商注意，安侯建業聯合會計師事務所今（3）日指出，越南政府從今年起上修外籍員工應繳納的社會保險費，雇主負擔及員工負擔部分合計，費率增加22個百分點，影響派駐當地的高階台商。

安侯建業駐越南所會計師陳家程表示，越南台商好不容易等到當地疫情逐漸解封及復工，殊不知從今年開始，卻面臨人事成本上漲的議題。

陳家程指出，越南政府要求短期雇用的外籍員工，均強制納入越南社會保險計劃，不過在2018年至2021年間，雇主僅須負擔外籍員工社保3.5%社保費率，員工負擔的費率更為0%。

然而從2022年1月1日起，陳家程表示，過渡期間已經結束，外籍員工須負擔與當地員工一致的費率，即雇主負擔部分由原3.5%上調至17.5%，增加14個百分點；員工負擔部分由原0%上調至8%，增加8個百分點，合計增加22個百分點。

陳家程表示，若以越南最高投保級距來看，粗估從今年開始，台商派駐越南的每人每年社保費用，將增加新台幣10萬元左右，若台幹在越南及台灣兩地重複投保的情況，更會面臨雙重負擔。

陳家程建議，經營越南的台資企業，應重新審視與台幹之間簽訂的勞動合約，確認是否符合企業內部人員調動，或達到越南法定退休年齡等要件，以爭取讓高階台幹豁免納入越南社會保險計劃的可能。