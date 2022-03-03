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去年前10大熱銷預售屋案新竹最夯 賣逾千戶百億

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

去年房市交易熱絡，統計去年預售屋實價資料，全台銷售超過30億元的建案有56個，案量最大的是新竹某建案熱銷千戶、百億元，不過去年市況熱絡，可能吸引部分非自用的投資買盤進駐，若碰遇到預售屋禁止換約政策，預期將出現一波轉手潮。

信義房屋專案經理曾敬德表示，透過實價登錄2.0，可看到預售市場交易，去年成交金額超過30億元的個案就高達56個，以區域來看，去年前10大熱銷的個案，新竹就占2個，反應當地買氣熱絡。

去年前10大熱銷個案，第一名是新竹的「星都匯」，總揭露金額達112.9億元，成為市場最熱銷的推案。第二名是台北市的「元利森活莊園」，實價揭露近百億元，第三名則是台中的「心之所向」，揭露金額也達94億元。

前10大熱銷個案最多的還是台北市，包括「元利森活莊園」，其餘都是南港的推案，包括「德杰羽森」、「擎天森林」與「世界明珠」案，反映台北市去年有些大案推出，同時市況反應熱絡，尤其東區新門戶計畫的南港地區，更是受指標案「世界明珠」帶動比價效應，進而拉抬周邊個案銷售狀況。

曾敬德指出，景氣大好時，也會吸引投資買盤上車，政府有意推動禁止預售換約的政策，可能加速非自用買盤釋出，增加市場供給，也可嚇阻非自用的買盤再進入預售市場，讓市場交秩序恢復穩定。

世界明珠 預售屋

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