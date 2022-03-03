罹癌藝術家孫維瑄演繹如是傷痕美學 新芳春茶行展出
罹癌藝術家孫維瑄策劃的「如是傷痕美學」展覽與講座，邀請同為癌友，或從人生低谷走出來的藝術家與講者，詮釋在當下如何關照萬物，用美學智慧超越生命傷痕，鼓勵生命受挫之人，產生正向共鳴，將於3月5日起至13日止，在台北市政府文化局「新芳春茶行」展出。
孫維瑄為旅法藝術家，長期推動台法文化交流事業，2015年罹癌末期，在巨大衝擊下體悟人生短暫，在體悟人生無常之後，從虛弱中找到力量，在長期抗癌，病情反覆中，仍不放棄藝術領域的撰稿、創作、教學及策展，提煉出獨到的「法式療癒美學」。
此次「如是傷痕美學」展覽與講座，展出作品及參展國內外藝術家，包括陶藝家田承泰、攝影家全會華、鋦瓷金繕藝術家陳高登、旅法藝術家張仲良、畫家與琥珀藝術孫維瑄，以及以色列藝術家雅翁鮑伯（Yaron Bob）、日本攝影家今道子、美國攝影喬彼得威金（Joel-Peter Witkin）等人攝影作品。
展覽期間，展場將舉辦九場「藝起聊傷」傷痕美學講座，講者除了參展藝術家張仲良、全會華和陳高登，還邀請了包括資深外交官呂慶龍、台北醫學大學名譽教授韓柏檉、城市遊牧影展總監黃鴻端、職學創辦人吳俊德、星空凝視占星學院院長韓琦瑩，以及斜槓創業家波阿斯等人。
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