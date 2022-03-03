罹癌藝術家孫維瑄演繹如是傷痕美學 新芳春茶行展出

罹癌藝術家孫維瑄策劃的「如是傷痕美學」展覽與講座，邀請同為癌友，或從人生低谷走出來的藝術家與講者，詮釋在當下如何關照萬物，用美學智慧超越生命傷痕，鼓勵生命受挫之人，產生正向共鳴，將於3月5日起至13日止，在台北市政府文化局「新芳春茶行」展出。

孫維瑄為旅法藝術家，長期推動台法文化交流事業，2015年罹癌末期，在巨大衝擊下體悟人生短暫，在體悟人生無常之後，從虛弱中找到力量，在長期抗癌，病情反覆中，仍不放棄藝術領域的撰稿、創作、教學及策展，提煉出獨到的「法式療癒美學」。

此次「如是傷痕美學」展覽與講座，展出作品及參展國內外藝術家，包括陶藝家田承泰、攝影家全會華、鋦瓷金繕藝術家陳高登、旅法藝術家張仲良、畫家與琥珀藝術孫維瑄，以及以色列藝術家雅翁鮑伯（Yaron Bob）、日本攝影家今道子、美國攝影喬彼得威金（Joel-Peter Witkin）等人攝影作品。