轉手潮來了？新竹去年預售大賣112億 即有百筆出售

統計2021年預售實價揭露資料，全台共有56個案子揭露超過30億元，前十大熱銷個案中，以新竹「星都匯」，總成交金額達112.9億元，揭露戶數1046戶居冠，不過受到政策打房影響，目前已經有近200戶在網路上刊登出售訊息。

專家分析，去年市況相當熱絡，可能吸引部分非自用的買盤進駐，若碰到預售禁止換約政策，市場預期可能會出現一波轉手潮。

2021年全台10大熱銷個案中，第一為新竹「星都匯」，總成交金額達112.9億元，成為市場最熱銷的推案，第二名則是台北「元利森活莊園」97.7億元，第三名則是台中「心之所向」94億元。

若以區域表現來看，前10大熱銷個案最多的為台北市，成交金額以文山區「元利森活莊園」最多，其餘則都是南港的推案，包括「德杰羽森」、「擎天森林」、「世界明珠」，顯見東區新門戶計畫的南港地區，受指標案「世界明珠」帶動比價效應，進而拉抬周邊個案銷售狀況。

台中市也有大案推出，包括「心之所向」、「市政1號院」，銷售狀況也相當穩定，銷售戶數也多，六都之外則是新竹市場最暢旺，「星都匯」成為去年的熱銷王，其次還有「新竹之昇」，銷售狀況也擠身前10熱門推案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，透過實價登錄2.0的制度，可以看到預售市場的交易狀況，去年市況相當熱絡，成交金額超過30億元的個案就有高達56個，以區域來看，去年前10大熱銷的個案，新竹就佔了2個反應當地預售案買氣相當熱絡，六都以外則是基隆近年的指標推案「新橫濱」最為熱銷，吸引大台北地區的開車族前往基隆購屋。