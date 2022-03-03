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打房竟意外篩掉無效客！2月新屋市場成交比拉高
代表北台灣新建案市場概況的房市風向球，今年2月分數為44.6分，較1月減少0.7分，分數連續三個月下跌，但對應燈號則維持綠燈，已經「連7綠」。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數等兩項分數下滑，議價率、待售住宅建案個數與成交組數等三項分數持平，僅來客組數一項分數上升。
住展雜誌研發長何世昌表示， 2月住展風向球分數下滑主因在於供給量縮減，原因則與季節性因素有關；隨著原物料價格高漲推升通膨疑慮，以及選舉建設題材開始發酵，預期接下來房市風向球將可往上墊高。
代表市況的來客與成交組數，２月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為28.5組／週，比1月（25.1組／週）增加3.4組／週，中止連續三個月下滑。雖然2月首週為年節假期，營業接待中心少且來人量低，但年後來人量明顯回升。
另，2月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.7組／週，比1月（2.9組／週）減少約0.3組／週；何世昌指出，雖然來客組數稍增，但與去年2月水準相比卻明顯低許多，更不如去年高峰的40幾組／週，但這是近期市場的特殊狀況。
何世昌解釋，在升息預期與政府頻頻打房壓力之下，不少潛在購屋族轉為觀望，因此目前新建案來客量偏低，但願意出門看屋的人出手意願卻很高，即使是新來客成交比也不錯，成交量與來客量走勢呈現脫勾發展，「打房竟意外替業者篩掉無效客」。
不過，何世昌表示，業者定價策略應儘量從「有夢最美」轉為「逐夢踏實」，以免快速飆高的價格嚇跑買氣，影響到銷售成績。
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