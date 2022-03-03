快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打房竟意外篩掉無效客！2月新屋市場成交比拉高

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
代表北台灣新建案市場概況的房市風向球，今年2月分數為44.6分，較1月減少0.7分，分數連續三個月下跌，但對應燈號則維持綠燈，已經「連7綠」。住展雜誌提供
代表北台灣新建案市場概況的房市風向球，今年2月分數為44.6分，較1月減少0.7分，分數連續三個月下跌，但對應燈號則維持綠燈，已經「連7綠」。住展雜誌提供

代表北台灣新建案市場概況的房市風向球，今年2月分數為44.6分，較1月減少0.7分，分數連續三個月下跌，但對應燈號則維持綠燈，已經「連7綠」。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數等兩項分數下滑，議價率、待售住宅建案個數與成交組數等三項分數持平，僅來客組數一項分數上升。

住展雜誌研發長何世昌表示， 2月住展風向球分數下滑主因在於供給量縮減，原因則與季節性因素有關；隨著原物料價格高漲推升通膨疑慮，以及選舉建設題材開始發酵，預期接下來房市風向球將可往上墊高。

代表市況的來客與成交組數，２月住展風向球追蹤的指標建案平均來人組數約為28.5組／週，比1月（25.1組／週）增加3.4組／週，中止連續三個月下滑。雖然2月首週為年節假期，營業接待中心少且來人量低，但年後來人量明顯回升。

另，2月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.7組／週，比1月（2.9組／週）減少約0.3組／週；何世昌指出，雖然來客組數稍增，但與去年2月水準相比卻明顯低許多，更不如去年高峰的40幾組／週，但這是近期市場的特殊狀況。

何世昌解釋，在升息預期與政府頻頻打房壓力之下，不少潛在購屋族轉為觀望，因此目前新建案來客量偏低，但願意出門看屋的人出手意願卻很高，即使是新來客成交比也不錯，成交量與來客量走勢呈現脫勾發展，「打房竟意外替業者篩掉無效客」。

不過，何世昌表示，業者定價策略應儘量從「有夢最美」轉為「逐夢踏實」，以免快速飆高的價格嚇跑買氣，影響到銷售成績。

建案 房市

延伸閱讀

一邊打炒房、一邊猛開選舉建設支票 房市連7綠

北台新建案房價 全數創高

相關新聞

開會中主動脈剝離...京城建設總經理陳添進送醫不治 地產界震驚

京城建設（2524）今天開盤前發布重訊，總經理陳添進2日下午開會時因主動脈剝離，送醫急救仍不治，享年68歲，消息披露，高...

轉手潮來了？新竹去年預售大賣112億 即有百筆出售

統計2021年預售實價揭露資料，全台共有56個案子揭露超過30億元，前十大熱銷個案中，以新竹「星都匯」，總成交金額達11...

台泥新世代充電站啟用遇停電 張安平：凸顯節儲能重要

台泥近年致力綠色能源，旗下子公司台泥儲能（NHΩA.TCC）攜手7-EVELEN，打造兼具綠能、儲能與充電服務的新世代充...

停電！中華電部分基地台備用電池耗盡 但用戶影響有限

台電發生無預警全台電力中斷，對於全台企業及民眾都有影響，中華電信（2412）也回應，因應停電，啟用備用電源，但電池耗盡，...

天氣不穩致菠菜草莓農作災損擴大 嘉義縣申請現金救助

上個月連日寒流降雨，接著氣溫快速回升，造成嘉義縣農作物災損擴大，縣府統計到昨天，損害金額219萬5千元，竹崎鄉、民雄鄉高...

俄烏戰爭衝擊7成台廠面臨收款問題 提4大建議盼政府救濟

俄烏戰爭爆發，俄羅斯遭西方逐出SWIFT，台北市進出口公會調查顯示，有7成受訪台廠直接面臨收款問題，也有部分業者因貨品暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。