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最賺豪宅長虹天璽賣出破盤價 房仲：鄰居賺到

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
長虹天璽 圖／業者提供
長虹天璽 圖／業者提供

實價揭露，內湖「長虹天璽」今年1月成交9樓戶，總價1.3億元、每坪86.9萬元，買家是同社區住戶吳女士，原本也持有10樓戶，這次再加碼以現金買進正樓下戶別。

台灣房屋明湖特許加盟店店東蔡凱倫表示，「長虹天璽」這次成交單價僅86.9萬元，是成屋後的最低交易，不過屋主僅比2012年預售入手價多出120萬元出售，該社區仍保持「轉手都賺」全勝紀錄。

長虹（5534）天璽位於內湖路一段411巷內，在麗山國小旁。先前麗山國小校園操場有一座大型電塔，移走後，該社區房價短時間大漲二、三成，先前住戶轉手多有上千萬獲利，最多甚至達4300萬，被稱為近年北市最賺豪宅

蔡凱倫表示，「長虹天璽」物業管理優良、隱私性高，且從大門到建築有60米的迎賓大道，中庭擁有生態池，公設還有Lounge Bar、頂樓星空會館、戶外游泳池等，吸引不少企業主、台商、名人等入住，近年低樓層行情也有95~103萬元。

這次屋主僅比2012年預售入手價多120萬出售，應該是有其他資產配置規劃，才讓鄰居得以用十年前的行情再買進一戶。

第一建經研究中心副理張菱育分析，央行從2020年底就開始祭出選擇性信用管制措施，截至目前為止，若是自然人購買豪宅及第三戶以上的貸款成數，降幅至4成，且無寬限期，而接下來在本月中則將召開第一季理事會，恐將會有第六次調整管制方案，種種的打炒房措施，短期投機客幾乎已漸漸消失，但不影響自用、購買第一屋的買盤族群，也讓部分高資產客決定及早下手，降低政策變數。

長虹 豪宅

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