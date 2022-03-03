「一樓都同意了」 蘆洲海砂一條街都更再下一城

新北住都中心表示，蘆洲區長安街又有一處面臨居住安全危機的海砂屋，尋求住都中心輔導，中心將以全案管理的方式協助社區，成立更新會、引進專業團隊、銀行融資、監督廠商到新房完工，正式啟動都更。

蘆洲長安街是早期重劃區，興建時是海砂建材最盛行的時期，導致附近有多處海砂屋社區，甚至有「海砂一條街」稱號。

新北住都中心去年進場輔導第一案進行都更後，帶給當地居民重建家園的希望，紛紛求助。

「我家裡的柱子已經用鋼片圍住補強，天花板也用鋼片、鋼柱補強，這不是長久之計，但我們無計可施，一樓是最危險的，我們一樓店面都幾乎全部同意都更了」，當地鄰長徐青展說。

他表示，感謝新北市政府工務局聽到市民心聲，109年8月起公布「挺安全方案」，讓社區不用擔心檢測費用問題，也感謝新北住都中心專責協助社區處理重建相關大小事。希望住都中心後續能盡量幫住戶爭取獎勵、減低地主的負擔，早日重建讓居民不用再擔心受怕。

住都中心表示，長安街一帶的建築普遍興建於民國75至80年間，正逢房市大好，開發商搶建潮，砂石嚴重缺乏造成營造品質低落，後來經過高氯離子含量檢測，許多都被判定為海砂屋。

該案為長安街46巷口的五層樓舊公寓，屋齡屆30年，社區目前已有天花板掉落、柱子水泥塊剝落、鋼筋裸露、地板塌陷等現象，在住都中心協助下，上周進行住戶家中及樓梯間的鑽孔取樣，全案60位住戶都期盼正式報告出爐，判定為海砂屋後，可盡速進入都更程序。

新北住都中心副執行長錢奕綱指出，蘆洲區長安街兩側及永安南路一帶的房屋海砂損害情況嚴重，早已是住都中心協助民眾都更重建的重點區域，現在中心每星期固定派員至社區現場關心並與住戶面對面溝通，盡可能加快區內海砂屋的重建速度，尤其像該案這樣地主團結度高、參與意願強，完成重建一定指日可待。