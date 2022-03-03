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影／停電速救萬里蟹送海裡養 基隆仁愛市場點蠟燭賣菜

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山萬里也大停電，為救萬里蟹及龍蝦等停價海鮮，店家趕緊將螃蟹、蝦子等海鮮裝籠，用貨車載到海裡暫時養著。記者游明煌／攝影
金山萬里也大停電，為救萬里蟹及龍蝦等停價海鮮，店家趕緊將螃蟹、蝦子等海鮮裝籠，用貨車載到海裡暫時養著。記者游明煌／攝影

全台大停電，基隆市仁愛市場也沒電，有攤販點蠟燭繼續營業，另外，金山萬里也大停電，為救萬里蟹及龍蝦等停價海鮮，店家趕緊將螃蟹、蝦子等海鮮裝籠，用貨車載到海裡暫時養著，希望電早一點來。

基隆市仁愛區仁愛市場今天上午也停電，一片漆黑，有攤販點蠟燭繼續營業，一名攤販無奈自我解嘲說，「這樣比較有氣氛」，不知電何時會來，還是有零星顧客摸黑進入買菜，看到不少攤販點蠟燭賣菜，也都是第一次遇到。

一名攤販說，原本以為是基隆停電，後來才知道是全台大停電，她說「電可以趕快來嗎？我們要用愛發電嗎？怎麼會全台同時大停電令人無法理解？今天生意都泡湯了，政府聽到了嗎」。

金山、萬里也都大停電，以萬里蟹出名的龜吼漁港，只要突然遇到大停電店家都非常緊張，因為只要缺氧不到1小時，萬里蟹、龍蝦等就會死亡，全都是是高單價海鮮。

上午一間店家說，早上大停電後，大家就趕緊將螃蟹、蝦子等海鮮裝籠，用貨車載到海裡暫時養著，避免停電無法打水海鮮死掉。有的店家則是趕緊拿出發電機打水，提供生猛海鮮的水能夠流動。

台電基隆區處上午11時說明，今天上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能將陸續啟動。

基隆區處轄區二次變電所及配電變電所共16所低頻卸載，基隆市安樂、七堵、中正、信義、暖暖及新北市汐止、瑞芳、雙溪、貢寮、平溪、金山、萬里、石門及三芝區一帶，停電饋線110條約15萬5532戶停電。基隆市部分6萬1080戶，新北部分9萬4272戶。目前電力已陸續恢復中，基隆區處服務範圍因低頻卸載停電部分已全部復電。

基隆市仁愛市場也沒電，有攤販點蠟燭繼續營業。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛市場也沒電，有攤販點蠟燭繼續營業。記者游明煌／攝影
有的店家則是趕緊拿出發電機打水，提供生猛海鮮的水能夠流動。記者游明煌／攝影
有的店家則是趕緊拿出發電機打水，提供生猛海鮮的水能夠流動。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛市場也沒電，有攤販點蠟燭繼續營業。記者游明煌／攝影
基隆市仁愛市場也沒電，有攤販點蠟燭繼續營業。記者游明煌／攝影

停電 海鮮 萬里

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