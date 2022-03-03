俄遭SWIFT剔除 北市進出口公會：七成廠商面臨收款問題
俄烏戰爭導致進出口受阻，台北市進出口商業同業公會(IEAT)針對上百家與俄烏往來的廠商，進行貿易損害調查，目前貿易幾乎暫停，因俄羅斯銀行被剔除國際支付系統(SWIFT)，七成廠商已直接面臨收款問題，有廠商亟需資金周轉。另已有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關，可能造成違約及貿易糾紛，因戰火不明，32.7%的廠商尚無法掌握完整訊息及研擬因應措施。
IEAT歸納廠商建議，希望明確訂出對俄羅斯之出口管制措施；再來提供其它國際金融交易管道，協助廠商收回貨款；海運貨物無法進入烏克蘭港口，協助廠商透過歐盟通關；提供受損廠商救濟措施與融資管道等。
台灣與俄羅斯、烏克蘭貿易往來樣態，以直接出口居多，對烏克蘭、俄羅斯貿易各半，也有兩國均有交易。產品別主要為工具機、機械、零組件、五金、汽機車零配件等為主，但也有醫療護具、防護用品、蘭花及園藝用品、資訊產品、動物用藥、塑膠原料、樂器零件、茶葉等。
交易中的貿易，因俄羅斯遭經濟制裁，直接衝擊到廠商無法收回貨款，也不知可採取何種管道；有的廠商亟需資金周轉，有的不敢貿然出貨，公司停擺，損失慘重，亟需政府予以協助。部分業者則重新議定匯款管道，惟因為戰事不明，廠商要順利匯回貨款恐有困難。
在通關物流部分，廠商表示，有些產品受政府管制已無法出口；有貨物飄揚在海上，還無法順利進入烏克蘭港口，也聯繫不到貨主提貨；或轉往其他歐盟國家進口，但因烏克蘭非歐盟國，改轉歐盟國各項進口管制規定不同，如檢疫條件，須請政府協處。IEAT隨時因應戰爭發展，反映廠商意見給政府部門，並協助廠商因應。
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