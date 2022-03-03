快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

俄遭SWIFT剔除 北市進出口公會：七成廠商面臨收款問題

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

俄烏戰爭導致進出口受阻，台北市進出口商業同業公會(IEAT)針對上百家與俄烏往來的廠商，進行貿易損害調查，目前貿易幾乎暫停，因俄羅斯銀行被剔除國際支付系統(SWIFT)，七成廠商已直接面臨收款問題，有廠商亟需資金周轉。另已有2成廠商因貨品暫停進出口或卡關，可能造成違約及貿易糾紛，因戰火不明，32.7%的廠商尚無法掌握完整訊息及研擬因應措施。

IEAT歸納廠商建議，希望明確訂出對俄羅斯之出口管制措施；再來提供其它國際金融交易管道，協助廠商收回貨款；海運貨物無法進入烏克蘭港口，協助廠商透過歐盟通關；提供受損廠商救濟措施與融資管道等。

台灣與俄羅斯、烏克蘭貿易往來樣態，以直接出口居多，對烏克蘭、俄羅斯貿易各半，也有兩國均有交易。產品別主要為工具機、機械、零組件、五金、汽機車零配件等為主，但也有醫療護具、防護用品、蘭花及園藝用品、資訊產品、動物用藥、塑膠原料、樂器零件、茶葉等。

交易中的貿易，因俄羅斯遭經濟制裁，直接衝擊到廠商無法收回貨款，也不知可採取何種管道；有的廠商亟需資金周轉，有的不敢貿然出貨，公司停擺，損失慘重，亟需政府予以協助。部分業者則重新議定匯款管道，惟因為戰事不明，廠商要順利匯回貨款恐有困難。

在通關物流部分，廠商表示，有些產品受政府管制已無法出口；有貨物飄揚在海上，還無法順利進入烏克蘭港口，也聯繫不到貨主提貨；或轉往其他歐盟國家進口，但因烏克蘭非歐盟國，改轉歐盟國各項進口管制規定不同，如檢疫條件，須請政府協處。IEAT隨時因應戰爭發展，反映廠商意見給政府部門，並協助廠商因應。

俄羅斯 烏克蘭 歐盟

延伸閱讀

東京俄羅斯商店慘遭反俄人士破壞 烏克蘭籍店長出面喊冤

網球／三大組織抵制俄羅斯 新科球王梅德維夫慘變「無國籍」

俄烏戰爭抵制、供應鏈受擾　Toyota、Honda暫停出貨至俄羅斯

ICC調查俄羅斯戰爭罪 聯合國壓倒性通過譴責案

相關新聞

影／停電速救萬里蟹送海裡養 基隆仁愛市場點蠟燭賣菜

全台大停電，基隆市仁愛市場也沒電，有攤販點蠟燭繼續營業，另外，金山萬里也大停電，為救萬里蟹及龍蝦等停價海鮮，店家趕緊將螃...

王品「12MINI」單日賣破千鍋 開外帶外送新店型

王品（2727）旗下「12MINI快煮鍋」日前於台中公益路開出主打「外帶外送」的全新店型，減少內用席次、規劃TO GO外...

北市災害應變中心二級開設 電梯受困47件

台北市因應0303大規模停電事件，災害應變中心即刻二級開設，目前台北市受到停電影響的行政區，包括中山、大同、松山、內湖、...

全台停電！高雄1小時33件電梯受困 警方動員疏導交通

全台今天上午大電停，高雄市在不到1小時內，傳出至少33件電梯受困案，截至發稿時，僅2件脫困，各消防分隊疲於奔命，正搶救電...

0303大規模停電 北市災害應變中心二級開設

台北市因應0303大規模停電事件，災害應變中心即刻二級開設，目前台北市受到停電影響的行政區，包括中山、大同、松山、內湖、...

全聯公仔慘變復醜者聯盟，專家卻說：成功負面行銷，炎上變商法

全聯推出「超級英雄總動員」活動，許多人戲稱「復仇者聯盟」公仔慘變「復醜者聯盟」，引爆熱議。台北大學資管所教授汪志堅與龍華科技大學企業管理系助理教授卓建道卻異口同聲：「其實是很棒的負面行銷案例！」他們從五大面向，剖析全聯如何把「炎上」變「商法」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。