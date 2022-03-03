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王品「12MINI」單日賣破千鍋 開外帶外送新店型

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下「12MINI快煮鍋」強攻外帶外送，於台中公益路開出主打「外帶外送」的全新店型。圖/王品提供
王品旗下「12MINI快煮鍋」強攻外帶外送，於台中公益路開出主打「外帶外送」的全新店型。圖/王品提供

王品（2727）旗下「12MINI快煮鍋」日前於台中公益路開出主打「外帶外送」的全新店型，減少內用席次、規劃TO GO外帶櫃台。王品表示，「12MINI快煮鍋」過往以「內用」體驗為主，但去年5月禁內用期間「疫外」成為外帶外送黑馬，創下單日賣破千鍋佳績，在王品集團外送營業額的榜單中，「12MINI快煮鍋」憑藉多元品項、合理價格、快速出餐的優勢，高達6家門店擠入前10名，未來將以「外帶外送」店型態積極展店。

「12MINI快煮鍋」為王品集團旗下平價品牌，延續「石二鍋」平價、超值的理念，百元親民價就能享用「功夫沙茶鍋」、「剝皮辣椒鍋」、「大漠孜然鍋」等現煮小火鍋，被網友喻為「平價小火鍋霸主」。王品表示，「12MINI快煮鍋」目前全台共計11家店，其中台北小巨蛋、台中公益東興兩家門店，是主打外帶外送的新店型，未來會視商圈特性展店，兩店型並進，如辦公區會以外帶外送店為主。

王品表示，疫情讓宅商機快速發展，看準趨勢，「12MINI快煮鍋」催生主攻「外帶外送」的新店型，去年底由台北小巨蛋店打頭陣、試水溫，顧客反應超乎預期，營收突破設定目標，觀察營收表現，內用、外帶外送佔比約3:7，驗證品牌轉型策略成功，未來將以此型態積極展店。「12MINI快煮鍋」早在2020年就插旗台中公益路，順應市場變化，此次遷點至同一條路上、坪數更精巧的門店，調整為「外帶外送」新店型，但仍保留部分內用座位。

不過，王品發展「外帶外送」店型，「12MINI快煮鍋」並不是第一個品牌，因應疫情下餐飲市場結構變化，王品去年底開出集團首家「純外帶」品牌「來滋烤鴨」，主打單人就能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，首店插旗中和南勢角商圈，雖是社區型門店，卻創下單周賣千隻烤鴨的亮眼成績。

王品集團 烤鴨 疫情

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