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全台停電！高雄1小時33件電梯受困 警方動員疏導交通

聯合報 / 記者林保光／即時報導
全台停電，高雄市1小時33件電梯受困，民眾與消防人員協助電梯內的人員脫困。圖／讀者提供
全台停電，高雄市1小時33件電梯受困，民眾與消防人員協助電梯內的人員脫困。圖／讀者提供

全台今天上午大電停，高雄市在不到1小時內，傳出至少33件電梯受困案，截至發稿時，僅2件脫困，各消防分隊疲於奔命，正搶救電梯受困。由於停電造成各地交通號誌全面停擺，高雄市警方動員疏導交通，也有民眾主動協助在路口指揮交通，讓路口車流不致打結。

據高雄市消防局統計，從今天上午9點10多分鐘全台停電，近1小時已陸續接獲電梯受困案件33件，直到上午10點，才救出其中2件。消防局表示，電梯受困案並持續增加中。

高雄市中正路交流道附近，因是主要幹道，交通號誌停擺，致車流打結，便道塞車。高雄市警局民防管制中心在全台停電一發生，立即通報各分局、交通大隊，調派警力疏導交通，幾乎各分局都動員，將派出所警力調出各路口疏導交通。

因應停電情形，高雄捷運高雄輕軌全面暫停營運，警方也派員在交通樞紐捷運左營高鐵站、高雄車站、美麗島站加強安全巡守，並疏散輕軌乘客。

全台停電，高雄市警方動員警力，在路口疏導交通 。圖／讀者提供
全台停電，高雄市警方動員警力，在路口疏導交通 。圖／讀者提供
全台停電，高雄市警方動員各派出所警力，在路口疏導交通 。記者劉學聖／攝影
全台停電，高雄市警方動員各派出所警力，在路口疏導交通 。記者劉學聖／攝影

停電 高雄輕軌 捷運

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