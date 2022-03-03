全台停電！高雄1小時33件電梯受困 警方動員疏導交通
全台今天上午大電停，高雄市在不到1小時內，傳出至少33件電梯受困案，截至發稿時，僅2件脫困，各消防分隊疲於奔命，正搶救電梯受困。由於停電造成各地交通號誌全面停擺，高雄市警方動員疏導交通，也有民眾主動協助在路口指揮交通，讓路口車流不致打結。
據高雄市消防局統計，從今天上午9點10多分鐘全台停電，近1小時已陸續接獲電梯受困案件33件，直到上午10點，才救出其中2件。消防局表示，電梯受困案並持續增加中。
高雄市中正路交流道附近，因是主要幹道，交通號誌停擺，致車流打結，便道塞車。高雄市警局民防管制中心在全台停電一發生，立即通報各分局、交通大隊，調派警力疏導交通，幾乎各分局都動員，將派出所警力調出各路口疏導交通。
因應停電情形，高雄捷運及高雄輕軌全面暫停營運，警方也派員在交通樞紐捷運左營高鐵站、高雄車站、美麗島站加強安全巡守，並疏散輕軌乘客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言