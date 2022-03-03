Global Mall春季改裝引進30個新櫃 京站3、4月改裝登場

春暖花開，近期不少百貨商場引進新櫃展現新氣象。Global Mall春季改裝預計引進近30個新櫃，3月初由Global Mall板橋車站打頭陣，五大新櫃首先登場。京站（2942）也改裝迎接春裝上市檔期，3至4月共計引進25個西區首家或新型態餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃。

Global Mall板橋車站五大新櫃登場，包括3月2號開幕的「京都勝牛」新北首店、3月1號登場的「二吉軒豆乳」、「米特才藝中心」、3月5號開幕的「EVERLAST+NCAA」及即將於3月12號開幕的「POYA寶雅」，4月初還有「咖哩樹」、「龜記茗品」，提供通勤族、上班族及周邊住戶多元美食嚐鮮。

其中，日本市佔率第一的炸牛排專門店「京都勝牛」新北首店3月2號於Global Mall板橋車站2樓正式開幕，共有62個座位數，鎖定年輕客群，店裝主打風格簡潔日式木造裝潢，同時採用暖簾、千本格子、燈籠等元素，再搭配板橋獨家的花朵布藝掛畫，濃濃和風味，就像一秒來到日本。

此外，看準板橋商圈家庭客需求，Global Mall板橋車站繼親子樂園、烘焙教室，再添親子體驗新櫃，即日起於2樓新登場的「米特才藝中心」提供各式創意才藝課程與體驗活動，包括樂高機器人互動課程、互動桌遊、美術繪畫課程、音樂課程等，充滿學習樂趣，又能展現孩子們的創意。

京站也將在3月23日盛大開幕B1綠色心臟「綠美學專區」，以「生活」為題，將美的涵養展現於內外兼修，取自土地、用於自然，期望讓顧客擁有純淨自然、重視環保、健康有機、友善環境的永續共好體驗，櫃位包含YANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機以及全新進駐的expo BEAUTY、印花樂、O'right歐萊德。此外還有多家餐飲、生活雜貨新櫃，包括「糀日和Kouji Cafe」、「松本清」將在4月分別登場。