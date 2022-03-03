快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

Global Mall春季改裝引進30個新櫃 京站3、4月改裝登場

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

春暖花開，近期不少百貨商場引進新櫃展現新氣象。Global Mall春季改裝預計引進近30個新櫃，3月初由Global Mall板橋車站打頭陣，五大新櫃首先登場。京站（2942）也改裝迎接春裝上市檔期，3至4月共計引進25個西區首家或新型態餐飲、生活雜貨或服飾配件新櫃。

Global Mall板橋車站五大新櫃登場，包括3月2號開幕的「京都勝牛」新北首店、3月1號登場的「二吉軒豆乳」、「米特才藝中心」、3月5號開幕的「EVERLAST+NCAA」及即將於3月12號開幕的「POYA寶雅」，4月初還有「咖哩樹」、「龜記茗品」，提供通勤族、上班族及周邊住戶多元美食嚐鮮。

其中，日本市佔率第一的炸牛排專門店「京都勝牛」新北首店3月2號於Global Mall板橋車站2樓正式開幕，共有62個座位數，鎖定年輕客群，店裝主打風格簡潔日式木造裝潢，同時採用暖簾、千本格子、燈籠等元素，再搭配板橋獨家的花朵布藝掛畫，濃濃和風味，就像一秒來到日本。

此外，看準板橋商圈家庭客需求，Global Mall板橋車站繼親子樂園、烘焙教室，再添親子體驗新櫃，即日起於2樓新登場的「米特才藝中心」提供各式創意才藝課程與體驗活動，包括樂高機器人互動課程、互動桌遊、美術繪畫課程、音樂課程等，充滿學習樂趣，又能展現孩子們的創意。

京站也將在3月23日盛大開幕B1綠色心臟「綠美學專區」，以「生活」為題，將美的涵養展現於內外兼修，取自土地、用於自然，期望讓顧客擁有純淨自然、重視環保、健康有機、友善環境的永續共好體驗，櫃位包含YANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機以及全新進駐的expo BEAUTY、印花樂、O'right歐萊德。此外還有多家餐飲、生活雜貨新櫃，包括「糀日和Kouji Cafe」、「松本清」將在4月分別登場。

親子

延伸閱讀

花11年整合終於核定 板橋江子翠自主都更案2024年動工

板橋重慶路改徒步區引塞車 市府將開通民族路缺口

獨／「今天全面大消毒！」 板橋涮涮鍋疑有確診足跡

價格相近「板橋舊公寓和青埔新房選哪」網秒選這：想都不用想

相關新聞

影／停電速救萬里蟹送海裡養 基隆仁愛市場點蠟燭賣菜

全台大停電，基隆市仁愛市場也沒電，有攤販點蠟燭繼續營業，另外，金山萬里也大停電，為救萬里蟹及龍蝦等停價海鮮，店家趕緊將螃...

王品「12MINI」單日賣破千鍋 開外帶外送新店型

王品（2727）旗下「12MINI快煮鍋」日前於台中公益路開出主打「外帶外送」的全新店型，減少內用席次、規劃TO GO外...

北市災害應變中心二級開設 電梯受困47件

台北市因應0303大規模停電事件，災害應變中心即刻二級開設，目前台北市受到停電影響的行政區，包括中山、大同、松山、內湖、...

全台停電！高雄1小時33件電梯受困 警方動員疏導交通

全台今天上午大電停，高雄市在不到1小時內，傳出至少33件電梯受困案，截至發稿時，僅2件脫困，各消防分隊疲於奔命，正搶救電...

0303大規模停電 北市災害應變中心二級開設

台北市因應0303大規模停電事件，災害應變中心即刻二級開設，目前台北市受到停電影響的行政區，包括中山、大同、松山、內湖、...

全聯公仔慘變復醜者聯盟，專家卻說：成功負面行銷，炎上變商法

全聯推出「超級英雄總動員」活動，許多人戲稱「復仇者聯盟」公仔慘變「復醜者聯盟」，引爆熱議。台北大學資管所教授汪志堅與龍華科技大學企業管理系助理教授卓建道卻異口同聲：「其實是很棒的負面行銷案例！」他們從五大面向，剖析全聯如何把「炎上」變「商法」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。