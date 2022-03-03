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嘉縣鰻苗捕獲量創新低 漁業署公告捕撈延長20天
鰻苗捕撈期每年從11月到隔年2月，全台110年度鰻苗漁獲量至2月底僅1噸多，嘉義區漁會統計，捕獲量30萬4千尾，較去年72萬多尾腰斬一半以以上，每尾70元較去年20元增加3倍，漁業署鑑於鰻苗汛期延遲，公告延長捕撈期20天，至20日結束，2017年也延長1個月。
延長捕撈期，能否迎來爆量鰻金？漁民沒把握，要看老天臉色賞臉，漁民說，去年11月至今捕獲量是最少一次，鰻金沒了，延長捕撈期若有大陸冷氣團寒流來，還有機會捕撈，上月底228連假就捕到千尾，漁民表示，鰻苗順黑潮洋流抵台，到嘉義沿海約11月下旬，捕撈季4個月，高峰期在11月中旬到隔年1月。
嘉義區漁會說，鰻苗銳減，疑受氣候變遷、潮流、日本火山浮石漂流大海等影響，會推廣部幹事陳宏聰說，每年過年前，漁民靠鰻苗帶來「鰻金」好過年，今年期待落空，天氣不夠冷，鰻苗少，相較前年到12月，鰻苗捕獲量9萬5千多尾，全季累計達72萬多尾，差很大。
縣府漁業科說，漁業署統計各月鰻苗漁獲，110年11月捕獲量5公斤，12月474公斤，今年1月446公斤，2月至25日止374公斤，總計1.25 公噸，為4年來新低。
鰻苗只能從海裡捕撈無法人工繁殖，國內養鰻漁民需要一定數量鰻苗才能維持產業運作，漁業署逐月監控發現，110年度鰻苗有延遲出現情形，捕鰻苗漁民也反映漁季前期都捕不到鰻苗，希望延長捕撈，考慮產業發展延長鰻苗捕撈時間，106年也因鰻苗群延後出現將捕撈期延長至107年3月31日。
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