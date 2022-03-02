台中東區房市升溫 「巨誠帝苑」電梯豪墅受關注

台中市東區近年隨著三井LaLaport購物商場動工，台中大車站計畫啟動等利多匯聚，帶動區域房市持續升溫。市調指出，東區大樓預售案目前百花齊放、競爭激烈；最新進場的「巨誠帝苑」電梯豪墅，因為稀有性，反而成為市場指標。

事實上，東區近幾年的重大建設包括鐵路高架化、大車站計畫、秀泰廣場進駐、大智路貫通工程落實、三井LaLaport購物商場動工，以及台中車站新商場「台中驛鐵道文化園區」營運等，都為房市帶來利多。

除了上述重大建設或民間投資等議題外，東區擁有大魯閣新時代購物中心、建國市場、忠孝路夜市，全聯全新旗艦店將進駐忠孝路，干城附近採買、交通等生活機能充足，整體居住環境正在快速優化。

巨誠建設總經理鄭南俠表示，台中市東區早已不再是大家印象中「那個被鐵路隔絕的舊城區」，隨著重大建設不斷，加上各大建商插旗，東區交易量逐年攀升，在不知不覺中，搖身一變成為一顆耀眼的「東方明珠」。

而看準市場發展趨勢，近幾年許多建商也紛紛積極搶進東區，包括巨誠、豐邑、新業、坤悅、國聚及勝美等。

其中，當土地價格飆升、業界紛紛在東區搶蓋大樓預售的同時，巨誠建設卻反其道而行，在九期強力推出崗石電梯豪墅「巨誠帝苑」搶市，備受矚目。

基地位於東區東英路、東英一街口的「巨誠帝苑」，規劃12戶電梯店鋪及電梯別墅，每戶地坪28至40坪，建坪85至110坪，面寬5米至8米，每戶總價在3,500萬至5,000萬元間，總銷5億元。

鄭南俠表示，基於對產品的自信，再加上「九期絕版」的稀缺性，公司決採先建後售，在目前嚴重缺工缺料的時機點，讓購屋人不必冒著延期交屋的風險購買預售屋，他強調：「看到的即是擁有的，不賣未來，一切品質眼見為憑。」

「巨誠帝苑」鄰近雙公園，享9年完整學區，戶戶擁電動汽機車充，除了生活機能，工法更是加倍注重。巨誠除了堅持逐樑、逐戶、逐層檢查，並選用超高大樓抗壓標準的4,000至5,000磅混凝土來蓋別墅，標榜可耐十級地震。

業界指出，眼看東區的快速改變，除了在地客之外，近一年來，有越來越多台中的北漂族陸續回到東區購屋。

而以目前東區的發展前景持續看俏，建商購地推案動作頻頻，預售市場房價的天花板不斷拉高，可以預見，未來房價易漲難跌，購屋人要有心理準備。