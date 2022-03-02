高鐵桃園站前最大地上權案 國壽投260億開發15萬坪商城

交通部鐵道局舉辦的「高速鐵路桃園車站特定區事業發展用地開發經營案」於日前完成甄選程序，今天宣布由國泰人壽獲最優申請人，後續將與國壽進行議約及簽約作業。

國泰人壽預計投入超過260億元，打造出複合式休閒娛樂商務城「置地廣場．桃園」，融合桃園都市發展脈絡「山、河、塘」意象，規劃智慧辦公約5.2萬坪、購物商場約5.6萬坪、星級旅館約9000坪等，總開發樓地板面積達約15萬坪。

本案土地位於桃園高鐵站前第一排，土地面積32424坪，為鐵道局三大旗艦招商計畫之一。負責招商第一太平戴維斯協理戴廣平表示，繼去年高鐵台中烏日站站前地上權順利簽約後，今日桃園站站前地上權也順利招商，未來投資人都將採複合式開發，興建超過10萬坪以上商業空間，區域的商業機能將大幅提升，高鐵新竹站前地上權即將接力上場，預期將吸引不少業者進場。