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兩年砸13億 南台灣土地公高雄陳家北上掃樓
高雄土地公再出手！實價揭露，財團法人陳啟川先生文教基金會於去年12月，以4.7億元向「新華開發」買下西寧南路「力福商業大樓」部分樓層共1285坪，正式插旗西門町商圈。
新華開發的負責人為晶華酒店創辦人潘思源，他在2010年以2.3億標下該大樓，持有十年帳面約賺2.4億元出場。
陳啟川家族近年資產重心逐漸向北，2020年底，以5.58億元買下台開大樓地下室共1411坪商辦；同年10月錢進桃園，和2021年7月，兩次共計斥資2.72億元，無貸款買下桃園高鐵站前「布拉格站前之星」商辦14樓整層，總面積787.4坪，為青埔地區近幾年來最大手筆的商辦交易。
合計陳啟川家族近兩年至少在桃園高鐵站、台北車站商圈、和西門町，共砸13億元卡位精華地段。
台灣房屋表示，高雄已故市長陳啟川家族，過去以「南和興產」持有不少高雄市精華區土地，因此有「高雄土地公」之稱，但近年家族陸續賣出高雄祖產土地，並北上買樓，但不著眼高單價燙金地段，而是看好台北西區發展，分別在台北車站前和西門町買進屋齡26年和31年舊商辦，務實長線布局，現階段出租，未來也有都更開發效益。
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