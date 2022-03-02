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神基看俄烏戰爭無直接影響 但鐵路運輸及金屬材料受阻

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
強固型筆電大廠神基投控今（2）日舉行法說會，針對市場關心的俄烏戰事影響，董事長黃明漢強調，初步評估主要影響是在汽車機構件金屬原材料及鐵路運輸部分。記者吳凱中/攝影
強固型筆電大廠神基投控今（2）日舉行法說會，針對市場關心的俄烏戰事影響，董事長黃明漢強調，初步評估主要影響是在汽車機構件金屬原材料及鐵路運輸部分。記者吳凱中/攝影

強固型筆電大廠神基投控（3005）今（2）日舉行法說會，針對市場關心的俄烏戰事影響，董事長黃明漢強調，初步評估主要影響是在汽車機構件金屬原材料及鐵路運輸部分，但從業務金額來看，俄烏地區業務占神基營收比重不到1%，且無立即性影響，目前烏克蘭俄羅斯及白俄羅斯分別因戰爭及歐美國家進出口管制影響，所以無法銷售，但神基在當地也無呆帳問題。

黃明漢補充，由於俄羅斯、烏克蘭開戰，主要是鐵路方面會受到影響，原先公司評估認為4-5條鐵路運輸只會有1條影響，但現在看起來有2條火車線路受事件影響，不過，神基強固電腦業務大部分出貨都是用空運，較少用鐵路運輸。

黃明漢說明，從上周開始，神基包含法務、財務、人事單位已召開會議，初步估算俄烏戰事目前影響金額很小，不到營收1%，但未來若戰事擴大，影響可能會改變，目前無法評論未來發展，但神基會隨時模擬狀況。

黃明漢強調，烏克蘭市場因為現在正在打仗，所以東西賣不進去，至於白俄羅斯、俄羅斯因為被歐美國家實施進出口管制，所以無法銷售，但現在看來神基在當地市場無呆帳問題。

此外，汽車事業群近兩年因疫情期間受影響，導致表現不如預期，不過，目前神基今年首季已看到該業務已逐漸回溫，回到2018年正常水準，今年第2季甚至有可能出貨表現更佳。

黃明漢坦言，俄烏戰爭及海運塞港多少有影響汽車事業群，主要是因為有使用俄羅斯、烏克蘭地區金屬，不過從直接影響來看，這次俄烏戰爭沒有直接影響。值得一提的是，在先進駕駛輔助系統（ADAS）部分，雖然近一年因疫情關係營收不見得有成長，但在專案部分確有增長。

俄羅斯 神基 烏克蘭 營收 法說會

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