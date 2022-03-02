神基看俄烏戰爭無直接影響 但鐵路運輸及金屬材料受阻

強固型筆電大廠神基投控（3005）今（2）日舉行法說會，針對市場關心的俄烏戰事影響，董事長黃明漢強調，初步評估主要影響是在汽車機構件金屬原材料及鐵路運輸部分，但從業務金額來看，俄烏地區業務占神基營收比重不到1%，且無立即性影響，目前烏克蘭、俄羅斯及白俄羅斯分別因戰爭及歐美國家進出口管制影響，所以無法銷售，但神基在當地也無呆帳問題。

黃明漢補充，由於俄羅斯、烏克蘭開戰，主要是鐵路方面會受到影響，原先公司評估認為4-5條鐵路運輸只會有1條影響，但現在看起來有2條火車線路受事件影響，不過，神基強固電腦業務大部分出貨都是用空運，較少用鐵路運輸。

黃明漢說明，從上周開始，神基包含法務、財務、人事單位已召開會議，初步估算俄烏戰事目前影響金額很小，不到營收1%，但未來若戰事擴大，影響可能會改變，目前無法評論未來發展，但神基會隨時模擬狀況。

黃明漢強調，烏克蘭市場因為現在正在打仗，所以東西賣不進去，至於白俄羅斯、俄羅斯因為被歐美國家實施進出口管制，所以無法銷售，但現在看來神基在當地市場無呆帳問題。

此外，汽車事業群近兩年因疫情期間受影響，導致表現不如預期，不過，目前神基今年首季已看到該業務已逐漸回溫，回到2018年正常水準，今年第2季甚至有可能出貨表現更佳。

黃明漢坦言，俄烏戰爭及海運塞港多少有影響汽車事業群，主要是因為有使用俄羅斯、烏克蘭地區金屬，不過從直接影響來看，這次俄烏戰爭沒有直接影響。值得一提的是，在先進駕駛輔助系統（ADAS）部分，雖然近一年因疫情關係營收不見得有成長，但在專案部分確有增長。