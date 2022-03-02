晶華酒店創辦人賣西門町大樓 高雄土地公砸4.7億元購入

疫情國境封閉，觀光客銳減，旅館、商場重創，北市西門町「力福商業大樓」部分樓層去年傳出售訊息，據最新實價資訊，該物件去年12月底以總價4.7億元成交，賣方為「新華開發」，負責人為潘思源，即是晶華酒店創辦人、泛太平洋集團董事長，經查謄本，買方是財團法人陳啟川先生文教基金會。

「力福商業大樓」位於北市萬華區西寧南路30號，屋齡31年，出售物件為地上4~7層，以及地下1~4層等樓層，含5個車位，共計1285.55坪，以總價4.7億成交，原持有者「新華開發」2010年以2.31億元購入，持有約11年，賺約2.4億獲利出場。

買方為財團法人陳啟川先生文教基金會，陳啟川為已故前高雄市市長，近年陳啟川家族資產重心逐漸北漂，合計陳啟川家族近兩年至少在北台灣包括桃園高鐵站前、北車站前商圈和西門町，共砸13億卡位重點精華商圈，顯見高雄陳家應是看好西區發展，耕耘北台灣市場。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛分析，以西門町的綜合商業大樓來看，因為國境封閉影響，過去以背包客、自由行、商務客為主要客群的分層商務旅館，受創最深。相對來說，不動產資產價格雞犬升天，在租況不佳但行情正熱的條件下，讓很多屋主出現獲利了結的需求。

對中長期的資產投資人來說，目前旅館的市況已經到了低谷，很有機會取得過去惜售的物件，而且價格彈性也大，只要物件條件不差，進可攻、退可守，甚至還有改建的增值空間，會有很強的進場抄底動機。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，台北市多有這類老舊大樓，開發時間早的西門町、北車的西區商圈更多，花上數億元後整棟收購後，未來往危老重建方向執行，由於當地店面也具備高含金量，改造住宅、店面，甚至商旅都有可能，像是走「阿曼TiT」路線，樓上層精品宅、樓下層店面，要是又為新案產品，不無來到單價八、九字頭，甚至破百萬元的價位，而再規劃一樓店面，有三角窗優勢，單價百來萬元都屬合理，甚至創高價來到兩百萬元也不意外，都為目前身價倍數加分，賣方出手仍見算盤打得精。