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高雄土地公4.7億買西門商辦 天才神秘富豪大賺2.4億

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
潘思源和他的私人飛機。記者游智文／攝影
潘思源和他的私人飛機。記者游智文／攝影

實價揭露，北市西門町力福商業大樓」部分樓層去年12月，以4.7億交易，買方為有高雄陳啟川先生文教基金會，賣方則是新華開發，負責人是晶華酒店創辦人潘思源，他在2010年以2.3億標下，持有十年帳面約賺2.4億元出場。

潘思源現為泛太平洋集團董事，父親是拆船大王潘孝銳，他有多個封號，包括天才神秘富豪、上海最大個體戶、北市商辦隱形大戶等，他最早在美國投資房地產，累積龐大身家後，轉而在兩岸投資不動產，並買了一架私人飛機穿梭兩岸。

資料顯示，潘思源名下「新華開發」在2010年以2.31億取得「力福商業大樓」，持有多年後，去年一度委託商仲業者標售，因疫情延後作業。

最新實價揭露，此筆不動產包含4~7樓以及地下室四層共1285.6坪，已於去年12月由陳啟川文教基金會取得。

台灣房屋表示，實價顯示，陳啟川文教基金會近年資產重心從南往北，2020年底，以5.58億買下台開大樓地下室共1411.8坪商辦。

接著同年10月開始錢進桃園，和2021年7月，兩次共計斥資2.72億，無貸款買下青埔「布拉格站前之星」商辦14樓整層共16戶，總面積787.34坪，為青埔地區近五年來，最大手筆的商辦交易。合計陳啟川家族近兩年至少在北台灣砸13億卡位重點精華商圈。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高雄已故市長陳啟川家族，過去以「南和興產」持有不少高雄市精華區土地，因此有「高雄土地公」之稱，近年家族陸續賣出高雄祖產土地，並北上買樓。

雖然家族資金豐沛，但不著眼東區高單價燙金地段，而是搶進台北西區重點商圈，且這次下手31年舊商辦大樓，凸顯高雄陳家布局務實的手法，現階段出租，未來也有都更開發效益，長線耕耘北台灣市場。

台灣房屋敦北民生特許加盟店東李源豪表示，力福商業大樓過去主力客戶為商旅業者，因受疫情影響，國門尚未開放，西門町現在仍未恢復往日榮景，不過現今卡位，有利議價，且一次取得過半的產權，對於未來都更改建也有較大利基。

潘思源。記者游智文／攝影
潘思源。記者游智文／攝影
取自google
取自google
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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